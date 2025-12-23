Ex-Oberliga-Spieler wird Co-Trainer beim Bezirksliga-Spitzenreiter

Die DJK Südwest Köln hat ihr Trainerteam zur Rückrunde verstärkt. Niklas Schubert (26) wird beim aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga Staffel 1 als Co-Trainer einsteigen und damit seine erste Station im Herrenbereich an der Seitenlinie antreten. Für den 1,97 Meter großen Offensivspieler ist es der nächste logische Schritt nach einer Laufbahn im ambitionierten Amateurfußball.

Schubert blickt auf eine umfassende fußballerische Ausbildung zurück. Seine Jugendjahre verbrachte er unter anderem bei Viktoria Köln (U15-Mittelrheinliga), Fortuna Köln, Bergisch Gladbach (U17 und U19 Mittelrheinliga) sowie Fortuna Düsseldorf. Im Seniorenbereich sammelte er früh Erfahrungen auf hohem Niveau, kam zu drei Einsätzen in der Regionalliga West für den KFC Uerdingen und absolvierte 45 Oberligaspiele, unter anderem für den Siegburger SV, den FC Hürth sowie am Niederrhein für die Sportfreunde Baumberg und TuRU Düsseldorf.

Über die Zeit sei immer wieder die Idee gereift, eines Tages gemeinsam eine Mannschaft zu trainieren. „Er hat mir gesagt, wenn er irgendwann noch mal so einen coolen Job findet, der für mich passt, würden wir gerne mal zusammen eine Mannschaft trainieren“, erklärt der 26-Jährige.

Der Weg zur DJK Südwest Köln führte Schubert über den heutigen Cheftrainer Daniel Errens – ein Kontakt, der bereits vor mehreren Jahren entstand. „Vor zweieinhalb Jahren habe ich mit Daniel zusammen die B-Lizenz gemacht. Wir waren im zweiten Teil sogar Zimmerkollegen“, erzählt Schubert. Beide hätten ihre Ausbildung beim Fußball-Verband Niederrhein absolviert, als einzige Teilnehmer aus dem Raum Köln. „Da war der Draht direkt da, man hat sich gut verstanden und bis heute relativ viel Kontakt gehalten.“

Vom Platz an die Seitenlinie

Der Gedanke an eine Trainerlaufbahn begleitet Schubert schon länger. Bereits während seiner Zeit beim KFC Uerdingen sammelte er erste Eindrücke. „Wir mussten als Herrenspieler immer mal zu einer Jugendmannschaft, um die Bindung zwischen Jugend und Senioren zu stärken. Da habe ich gemerkt, dass mich das Trainer-Dasein irgendwann reizt“, sagt er. Damals habe er sich jedoch noch voll auf die eigene Spielerkarriere konzentrieren wollen.

Später folgte eine erste Trainerstation im Nachwuchsbereich von Viktoria Köln, wo Schubert im Aufbaubereich als Co-Trainer arbeitete. Doch der Fußball als Spieler ließ ihn nicht los. „Letztes Jahr kam dann noch mal der Kontakt nach Hürth, da habe ich das Trainer-Dasein aufgegeben und versucht, noch einmal Oberliga zu spielen.“

Verletzung als Wendepunkt

Ein medizinischer Befund brachte schließlich die Entscheidung. „Nach einem Jahr in Hürth habe ich von der Ärztin die Diagnose bekommen, dass ich Arthrose dritten Grades habe“, berichtet Schubert. Ein Weiterführen der aktiven Karriere sei dadurch kaum noch realistisch. „Ich habe gemerkt, ich kriege es nicht mehr hin. Spielen geht aktuell leider nicht mehr.“

Der Schritt ins Trainerteam der DJK Südwest Köln kam daher zur richtigen Zeit. Gespräche mit Errens, ein Trainingseindruck vor Ort und bekannte Gesichter im Umfeld überzeugten ihn. „Daniel hat gesagt: Hier sind super Leute, ein super Trainerteam, du passt hier gut rein. Ich war beim Training, das hat mir echt gut gefallen – die Jungs sind cool“, so Schubert.

Ob er selbst noch einmal die Schuhe schnüren wird, lässt er offen. „Da muss man sehen, wie sich der Heilungsprozess entwickelt. Arthrose ist nicht einfach zu beheben. Ich werde mich jetzt vollkommen auf die Co-Trainer-Rolle konzentrieren.“

Lernen, entwickeln, erfolgreich sein

Sportlich stößt Schubert zu einem Team, das zur Winterpause mit zwei Punkten Vorsprung auf den SV Schönenbach Tabellenführer der Bezirksliga ist. „Ich will erstmal relativ viel lernen und mich viel mit dem Trainerteam austauschen“, sagt er. Wichtig sei ihm zudem die Verbindung zur Mannschaft und zum Verein. „Ich hoffe einfach, dass wir als Mannschaft wachsen und uns gut entwickeln.“

Gleichzeitig blickt Schubert optimistisch nach vorne. „Die Jungs sind gerade gut auf Spur und machen es echt gut. Wenn wir den Weg weitergehen und ein paar Extras reinbringen, kann es eine sehr erfolgreiche Saison werden.“