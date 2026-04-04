Ex-Oberliga-Spieler wechselt zum Landesligisten und Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Für die SG ist diese Entscheidung bewusst getroffen. Als gebürtiger Schorndorfer kennt Giovanni Camassa die Stadt, das Umfeld und den lokalen Fußball genau, was ihn aus Vereinssicht zu einer passenden Lösung macht. Derzeit steht er noch für die ASGI Schorndorf auf dem Platz, wird seine aktive Laufbahn mit dem Ende der laufenden Runde jedoch beenden. Danach soll seine ganze Aufmerksamkeit der neuen Aufgabe gelten. Die SG Schorndorf gewinnt damit einen engagierten Fußballmann aus den eigenen Reihen der Stadt.

Die SG Schorndorf stellt sich in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, für die kommende Spielzeit auch im Trainerteam neu auf. Giovanni Camassa wird künftig als Co-Trainer arbeiten und ergänzt damit den Stab in einer Funktion, die Nähe zum Verein und Kenntnis des Umfelds vereint.

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TSV Weilheim/Teck

Der TSV Weilheim/Teck setzt in der Bezirksliga Neckar/Fils weiter auf Offensivkraft und Kontinuität. Auch Enis Handanagic bleibt dem Verein erhalten und wird somit weiterhin das Trikot der Weilheimer tragen. Nach seinem halbjährigen Auslandsaufenthalt meldete er sich im Winter umgehend zurück und zeigte mit seinen Dribblings erneut jene Qualitäten, die sein Spiel so wertvoll machen.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Enis Handanagic seine Bedeutung mit den zweitmeisten Treffern im Team unterstrichen. Tempo, Dynamik und Zug zum Tor machen ihn zu einem belebenden Faktor im Angriffsspiel. Nach kleineren Verletzungen hofft der Verein nun auf eine baldige Rückkehr zu voller Belastbarkeit. Für Weilheim ist sein Verbleib deshalb ein wichtiges Signal auf dem Weg in die neue Saison.

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TSV Bernhausen

Der TSV Bernhausen treibt seine Planungen für die Saison 2026/2027 in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter voran und hat mit Fabian Leidenbach einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Vom Verbandsligisten TSV Oberensingen kommt ein 25 Jahre alter Außenbahnspieler, der vor allem mit Tempo und Dynamik neue Akzente setzen soll.

Fabian Leidenbach bringt zudem Erfahrung aus höheren Spielklassen mit, nachdem er in Essingen bereits Oberligaluft geschnuppert hat. Für Bernhausen ist seine Verpflichtung deshalb mehr als nur eine Ergänzung des Kaders. Vielmehr gewinnt der Verein einen Spieler, der mit Schnelligkeit, Erfahrung und Entwicklungspotenzial in das Profil der Mannschaft passt. In Bernhausen versteht man den Transfer folgerichtig als weiteren Baustein für die neue Saison und als Signal für eine gezielte Kaderplanung.

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