Ex-Oberliga-Spieler wechselt innerhalb der Landesliga

Die SV Böblingen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter voran und kann den nächsten Neuzugang vermelden: Merdan Babatas wechselt innerhalb der Landesliga vom Ligarivalen TV Echterdingen an den Silberweg.
Der 20-jährige Außenverteidiger wurde bei den Stuttgarter Kickers sowie beim CfR Pforzheim ausgebildet. In der Saison 2024/2025 gehörte er zum Oberliga-Kader der ersten Mannschaft, kam dort jedoch noch nicht zum Einsatz. Spielpraxis sammelte er anschließend beim TV Echterdingen, wo er wichtige Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln konnte.
Nächsten Schritt gehen
Mit dem Wechsel zum SV Böblingen möchte Babatas nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Dabei trifft er auf einige bekannte Gesichter, mit denen er bereits in der Jugend zusammengespielt hat – ein Vorteil, der ihm die Eingewöhnung erleichtern dürfte.
Sportlich bringt der junge Defensivspieler eine sehr gute fußballerische Ausbildung mit. Neben seinen ausgeprägten technischen Fähigkeiten überzeugt er vor allem durch seine Schnelligkeit und seinen großen Ehrgeiz.
"Wir freuen uns darauf"
Der sportliche Leiter des SV Böblingen zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Merdan bringt viel Potenzial mit und passt hervorragend in unser Konzept. Wir freuen uns darauf, ihn in seiner weiteren Entwicklung zu unterstützen und heißen ihn herzlich am Silberweg willkommen.
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