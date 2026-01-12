Ex-Oberliga-Spieler verstärkt Bezirksligist und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der offensivstarke Spieler kommt vom FV 09 Nürtingen zu uns und verstärkt unser Team mit Qualität, Erfahrung und Siegermentalität. Letzte Stationen u. a.: FV 09 Nürtingen, 1. FC Frickenhausen, 1. FC Heiningen, 1. Göppinger SV, SSV Reutlingen.

Mit seiner Erfahrung aus verschiedenen Vereinen der Region wird Tarik sportlich wie auch menschlich eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft sein. Willkommen bei Türkspor Nürtingen 73, Tarik! Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Neuenstein

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der TSV Neuenstein aus der Bezirksliga Franken freut sich in der zweiten Saisonhälfte über einen spannenden Zugang. Der 17-jährige Jannis Klenk wechselt aus der A-Jugend der Sportfreunde Schwäbisch Hall zum Bezirksligisten und verstärkt dort das Mittelfeld.

SV Bissingen

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Der SV Bissingen steht zur Winterpause der Kreisliga A3 Ostwürttemberg auf dem zehnten Rang. Nun freut sich der Verein über personelle Veränderungen, denn gleich drei Spieler verstärken den SVB zur Rückrunde. Abdou Sanneh (Mittelfeld, 29 Jahre, zuletzt TSV Blaubeuren), Julian Nagel (Angrifff, zuletzt SG Heldenfingen) und Colin Bischof (Mittelfeld, zuletzt: TSG Nattheim) tragen künftig das Trikot des SV Bissingen.

