Ex-Oberliga-Spieler verstärkt Bezirksliga-Trainerteam

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TV Aldingen

Der TV Aldingen setzt in der Bezirksliga Enz/Murr auf Kontinuität – personell wie inhaltlich. Cheftrainer Roman Kasiar bleibt im Amt, zugleich verstärkt Björn Beck das Trainerteam in der Rückrunde als Co-Trainer. Die Entscheidungen sind Ausdruck einer klaren Linie: Stabilität und Entwicklung sollen Hand in Hand gehen.

Vor gut einem Jahr übernahm Kasiar die Mannschaft in der Winterpause 2024/25 auf Rang fünf, am Saisonende stand Platz zwei samt Relegationsfinale. Nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten liest sich die jüngste Bilanz mit acht Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus elf Spielen wieder deutlich positiver, darunter ein Erfolg gegen Germania Bietigheim. Im Verein wird vor allem Kasiars faire, geradlinige Art im Umgang mit den Spielern hervorgehoben. Zudem treibt er moderne Trainingsarbeit voran, Spielanalysen per Tablet oder Bildschirm gehören inzwischen zum Alltag.