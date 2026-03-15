Ex-Oberliga-Spieler verlässt sofort den Verbandsligisten

– Foto: Jens Körner

Es ist eine besondere Nachricht: Der FSV Waiblingen und sein erfahrener Mittelfeldakteur Alexandru Emanuel Popescu gehen ab sofort getrennte Wege. In einer Phase, in der jeder Punkt für den Klassenerhalt in der Verbandsliga zählt, verliert der Klub einen wichtigen Spieler. Die Trennung markiert eine schmerzhafte Zäsur für ein Team, das ohnehin sportlich mit dem Rücken zur Wand steht. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt erhält damit einen herben Dämpfer.

Die Entscheidung kam für viele Beobachter überraschend, doch die Gründe sind tief in der harten Realitätverwurzelt, in der die Leidenschaft für das runde Leder oft mit den Zwängen des Berufslebens kollidiert. Der Vertrag mit dem 31-jährigen Mittelfeldspieler Alexandru Emanuel Popescu wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Es ist das bittere Ende einer Zusammenarbeit, die eigentlich noch viele Kapitel schreiben sollte.

Sportdirektor Sandro Palmeri fand klare Worte für diesen Schritt. "Der Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung aufgrund seiner Arbeit gekündigt, da er die nötige Zeit für den Fußball nicht mehr aufbringen kann. Deshalb haben wir den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst", teilt Sandro Palmeri gegenüber FuPa mit. Es ist ein ehrliches und zugleich trauriges Eingeständnis, dass die Belastungen auf diesem Leistungsniveau enorm sind. Der Verlust an Erfahrung wiegt schwer.

Ein Blick auf eine bewegte Karriere

Alexandru Emanuel Popescu blickt auf eine beachtliche Laufbahn zurück, die ihn durch verschiedene Ligen und Vereine in Württemberg führte. Seine Einsätze führten ihn bis in die Oberliga Baden-Württemberg, wo er in der Saison 2022/2023 für die SG Sonnenhof Großaspach fünf Spiele absolvierte. Zuvor war er bereits für die zweite Mannschaft der SG Sonnenhof Großaspach in der Landesliga, Staffel 1, und der Verbandsliga aktiv. In der Saison 2014/2015 bewies er dort mit neun Toren in 16 Spielen seine Gefährlichkeit. Seine Stationen lesen sich wie eine Landkarte des regionalen Fußballs: Vom SGV Freiberg über den FC Viktoria Backnang bis hin zum VfB Neckarrems, für den er über viele Jahre eine tragende Säule war. Auch bei Calcio Leinfelden-Echterdingen hinterließ er in der Saison 2021/2022 seine Spuren auf dem Platz.

Die Statistik als Spiegelbild der Bedeutung

In Waiblingen war er seit der Saison 2023/2024 eine feste Größe und ein Garant für Stabilität. In der damaligen Spielzeit in der Landesliga, Staffel 1 kam er auf 24 Spiele, erzielte sieben Tore und gab fünf Vorlagen. Diesen Trend bestätigte er in der darauffolgenden Saison 2024/2025 mit erneut 24 Einsätzen, sechs Treffern und drei Assists. In der aktuellen Runde 2025/2026 stehen für ihn 15 Spiele und ein Tor zu Buche. Es sind Zahlen, die dokumentieren, wie sehr er dem Spiel des Vereins seinen Stempel aufdrücken konnte.

Das Debakel gegen den FC Holzhausen

Wie sehr der Routinier bereits schmerzlich vermisst wird, zeigte sich im jüngsten Auftritt des Teams. Das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Holzhausen geriet zu einem sportlichen Offenbarungseid und einer Demütigung vor eigenem Publikum. Vor 175 Zuschauern war Alexandru Emanuel Popescu schon nicht mehr dabei, und seine Mannschaftskameraden fanden zu keinem Zeitpunkt in die Spur. Bereits in der 4. Minute eröffnete Adrian Müller den Torreigen für die Gäste. Was folgte, war eine Demontage innerhalb der ersten Halbzeit, die die Fans fassungslos zurückließ. Henry Seeger erhöhte mit einem Doppelschlag in der 5. und 18. Minute auf 0:3. Als Jovan Djermanovic in der 26. Minute zum 0:4 traf und Tim Steinhilber bereits in der 36. Minute den Endstand von 0:5 markierte, war die Partie längst entschieden.

Die prekäre Lage in der Tabelle

Die Situation für den Klub aus dem Remstal ist nach dieser herben Niederlage und dem schmerzhaften Abgang mehr als kritisch. Mit lediglich 14 Punkten aus 20 Spielen rangiert der Verein auf dem 16. Tabellenplatz. Nur der VfR Heilbronn, der mit 13 Punkten das Schlusslicht bildet, steht noch schlechter da. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen wächst bedrohlich.