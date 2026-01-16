Ex-Oberliga-Spieler schließt sich TuS Stockum an

Der TuS Stockum setzt nach dem Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft weiter sportliche Akzente. Der Tabellenführer der Kreisliga A hat sich für die Rückrunde prominent verstärkt und einen ehemaligen Oberliga-Spieler verpflichtet.
Mit Kai Bettermann wechselt ein Akteur nach Stockum, der zuvor für die TSG Sprockhövel in der Oberliga aktiv war. Nach einer längeren fußballerischen Pause aufgrund seines Studiums kehrte der 24-Jährige ins Ruhrgebiet zurück, trainierte beim TuS mit und entschied sich anschließend für den Wechsel.
Besonders interessant ist der Neuzugang auch aus familiärer Sicht, da er künftig gemeinsam mit seinem Bruder Nick auf dem Platz stehen wird. Bettermann ist auf der linken Seite flexibel einsetzbar und kann sowohl defensiv als auch offensiv agieren.
Die Spielberechtigung wurde bereits beantragt, ein erster Einsatz ist im Testspiel beim Westfalenligisten Westfalia Herne möglich. Zusätzlich steht beim TuS Stockum ein weiteres Comeback an: Defensivspieler Maik Bollmann soll nach überstandenen Bandscheibenproblemen im Februar wieder ins Training einsteigen.