Ex-Oberliga-Spieler schließt sich Landesligist an

Timo Krauß kehrt zum VfL zurück – Verstärkung für die kommende Saison

Der Kader des VfL für die kommende Saison nimmt konkrete Formen an: Mit Timo Krauß kehrt ein alter Bekannter in seine fußballerische Heimat zurück. Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der in der Jugend beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde und im Aktiven-Bereich bei der TSG Balingen und dem SSV Reutlingen erste Erfahrungen sammelte, trug bereits zwischen 2017 und 2022 das Trikot des VfL.