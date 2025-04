Leon Heinemann (rechts in rot) im Trikot von Victoria Clarholz im Westfalenpokalspiel gegen Bielefeld in der Saison 23/24 (1:2) – Foto: IMAGO/DünhölterSport

Ex-Oberliga-Knipser: Leon Heinemann führt BV Werther Richtung Aufstieg 61 Tore, 19 Vorlagen, 22 Spiele – Leon Heinemann brilliert als spielender Co-Trainer beim BV Werther und jagt die deutschlandweite Torjägerkanone in Spielklasse 10. Verlinkte Inhalte KL B1 Bielefeld BV Werther Leon Heinemann

Zurück in der Heimat, auf dem Platz mit Kindheitsfreunden – und in Rekordform: Leon Heinemann erlebt beim BV Werther eine Saison für die Geschichtsbücher. Der ehemalige Oberliga-Stürmer ist Dreh- und Angelpunkt eines ungeschlagenen Teams, das nach drei Jahren vor der Rückkehr in die Kreisliga A steht.

Rückkehr mit Verantwortung Die Zeit bei Victoria Clarholz beschreibt Leon Heinemann als „überragend“. Drei Jahre Oberliga, 60 Einsätze, jede Menge Entwicklung – fußballerisch wie menschlich. Doch mit Mitte 20 war für den gebürtigen Bielefelder klar: Der Traum vom Profifußball wird nicht mehr Realität, neue Prioritäten rückten in den Vordergrund. Und so fiel im vergangenen Sommer die Entscheidung, zu seinem Heimatverein BV Werther zurückzukehren – in die Kreisliga B.

Der Aufwand in Clarholz sei hoch gewesen, das Studium musste abgeschlossen werden – und in Werther bot sich eine besondere Chance: Fußball mit Kindheitsfreunden, die Rückkehr zu den Wurzeln und eine neue Rolle mit Verantwortung. Als spielender Co-Trainer prägt Heinemann nun nicht nur das Spiel seiner Mannschaft, sondern auch ihre Entwicklung. „Gerade was junge Spieler, Trainingsgestaltung oder taktische Dinge angeht, kann ich viel einbringen“, sagt der 27-Jährige. „Das war für mich ein großer Reiz.“ Trotz aller Heimatliebe war der Schritt in die Kreisliga B kein leichter. In Clarholz habe er sich schnell mit dem Umfeld verbunden, ein weiteres Jahr wäre möglich gewesen. Doch das Projekt Werther, das derzeit von Erfolg zu Erfolg eilt, überzeugte ihn. Nach 23 Spieltagen steht der BV mit 65 Punkten an der Spitze, 16 bzw. 17 Zähler vor Verfolger TuS Dornberg II und TuS 08 Senne – und ungeschlagen. Die Meisterschaft und der Aufstieg sind bei sieben verbleibenden Spielen nur noch eine Frage der Zeit.