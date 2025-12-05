Ex-Oberliga-Kapitän kehrt als Trainer zu Bezirksliga-Primus zurück

Pascal Wieczorek (links) führte den FC Brünninghausen in der Oberliga-Saison 2023/24 als Kapitän aufs Feld. – Foto: Daniela Hönisch/FC Br&uum

2022 spielte der SV Westrich noch in der Kreisliga B. Damals hätte wohl niemand gedacht, dass man vier Jahre später gemeinsam in der Landesliga an den Start gehen wird. Doch das könnte bald Realität werden, jedenfalls sieht es zum aktuellen Zeitpunkt stark danach aus. Denn mit 37 geholten Punkten aus 16 Spielen stehen die Dortmunder mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga Staffel 10 und dürfen über die Weinachtstage vom Aufstieg in die Landesliga träumen.

Sollte dieser tatsächlich gelingen, wird man das Abenteuer aber definitiv ohne Erfolgstrainer Marc Risse bestreiten. Der 49-Jährige hatte Ende Oktober angekündigt, aus beruflichen und familiären Gründen als Coach auszuscheiden. Risse kam 2022 zum damaligen B-Ligisten, für den es danach rasant bergauf ging. Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A im selben Jahr folgte 2024 der Aufstieg in die Bezirksliga. Nun haben die Verantwortlichen der Westricher vorzeitig den Nachfolger für Marc Risse bekannt gegeben und dabei für eine Überraschung gesorgt: Pascal Wieczorek (28), der schon zu B-Liga-Zeiten für Westrich aufgelaufen war, kehrt vom Landesliga-Spitzenreiter Lüner SV an die Hangeneystraße zurück und wird dort seine Trainerlaufbahn beginnen. Wieczorek, Spitzname "Latte", hatte Westrich nach dem A-Liga-Aufstieg für den FC Brünninghausen verlassen und sich auf Anhieb in der Abwehr des Westfalenligisten etabliert. Mit dem FCB feierte der 28-Jährige direkt den Aufstieg in die Oberliga, wo er die Blau-Weißen auch als Kapitän auf den Platz führte.