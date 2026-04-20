Ex-Nullachter Felix Schmidle lässt Andelsbach in Laufenburg jubeln

Felix Schmidle trumpfte beim Andelsbacher Sieg in Laufenburg mit einem Dreierpack auf. | Archivfoto: Gerd Gründl

In der Kreisliga A Ost dreht die Spvgg. Andelsbach richtig auf und gewinnt beim SV 08 Laufenburg II. Der FC 08 Bad Säckingen lässt die Resilienz vermissen und geht bei Spitzenreiter FC Erzingen unter.

In der Oststaffel feierte die Spvgg. Andelsbach den ersten Rückrundensieg. „Die Mannschaft hat die Leistung gezeigt, die man erwarten darf“, sagte Trainer Ralf Lauber. Im Auswärtsspiel beim SV 08 Laufenburg II konnte Luca Wolff bereits in der fünften Minute nach einem Freistoß zur Gästeführung einköpfen. Bis zur 63. Minute zogen die Gäste auf 3:0 davon. Nachdem Laufenburg auf 1:3 verkürzt hatte, befürchtete Lauber schon einen Sturmlauf der Gastgeber. Doch dieser blieb aus. Stattdessen sorgte Felix Schmidle mit seinem dritten Treffer für den 1:4-Endstand – ausgerechnet Schmidle, der früher für Laufenburg die Kickstiefel geschnürt hatte.

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