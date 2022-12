Ex-NLZ-Trainer Maximilian Zgud: „Es fallen auch Jugendspieler wegen ihrer Größe durch“ Live-Interview

München – Beim FC Neuhadern kann man mit den bisherigen Leistungen und der Arbeit von Trainer Maximilian Zgud zufrieden sein. Im ersten Jahr Bezirksliga seit der Saison 2007/08 spielte die Mannschaft eine respektable Hinrunde. Nachdem die Neuhaderner im vergangenen Jahr souverän Erster in der Kreisliga wurden, übernahm Zgud das Traineramt von Aufstiegscoach Matthias Luginger. Mit 28 Punkten nach 18 Spielen steht der FC auf Platz sechs der Tabelle. Mit dem Abstieg sollte der Neuling also eigentlich nichts mehr zu tun haben.

TSV Neuried war Zguds erste Trainerstation im Herrenbereich

Im Herrenbereich stand er dann in der Saison 2020/21 bei der Reserve des TSV Neuried an der Seitenlinie, ehe er ein Jahr später Übungsleiter bei der ersten Mannschaft in der Bezirksliga wurde. Gemeinsam mit Josip Hrgovic sollte er ein erfolgreiches Trainerduo bilden. Allerdings klappte die Zusammenarbeit nicht wie erhofft und Zgud bat in der Winterpause um eine Vertragsauflösung. Beim FC Neuhadern fruchtet seine Arbeit nun voll und ganz.

