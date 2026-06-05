Ex-Nationalspielerin wechselt zu den Frauen des VfB Stuttgart

Von der Primera División erneut in die Bundesliga: Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselt vom FC Sevilla zum VfB. Ihr Arbeitspapier besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.
Die gebürtige Calwerin begann ihre fußballerische Ausbildung bei den Jugendvereinen TSV Wildberg, SV Eutingen, VfL Nagold und dem SC Freiburg, bevor sie in die zweite Mannschaft der Breisgauerinnen aufrückte. 2016 wechselte Chantal Hagel zur TSG Hoffenheim, wo sie zunächst für die Zweitvertertung in der 2. Bundesliga Süd auflief. In 69 Spielen erzielte sie 18 Tore und feierte in den Spielzeiten 2016/2017 und 2017/2018 jeweils die Meisterschaft. Von 2019 bis 2023 gehörte sie zum Bundesliga-Kader der Hoffenheimerinnen und absolvierte in Bundesliga, DFB-Pokal und UEFA Women’s Champions League insgesamt 99 Pflichtspiele, in denen ihr 20 Treffer gelangen.
Anschließend spielte sie von 2023 bis 2025 für den VfL Wolfsburg. Dort kam die Mittelfeldakteurin in Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League und Supercup auf 42 Einsätze und vier Tore. 2024 gewann sie mit den Wölfinnen dank eines 2:0-Finalsiegs gegen den FC Bayern München den DFB-Pokal. Zudem sammelte sie zuletzt internationale Erfahrung beim FC Sevilla, für den sie 25 Spiele bestritt und ein Tor erzielte. Darüber hinaus absolvierte Chantal Hagel bislang 13 Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft und war Teil des deutschen Kaders bei der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland.
Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir sind sehr froh, dass sich Chantal für den VfB entschieden hat. Mit ihrer nationalen und internationalen Erfahrung, in der Bundesliga und zuletzt in Sevilla, ist sie eine absolute Verstärkung für unser Team. Aufgrund ihrer Erfahrung verleiht sie der Mannschaft Ruhe und Stabilität. Zudem kann sie mit ihrem starken linken Fuß, ihrem Zug nach vorne und ihrer Fähigkeit, sich immer wieder aktiv ins Offensivspiel einzuschalten, unserem Spiel wichtige Impulse geben.“
Chantal Hagel sagt: „Ich freu mich sehr und bin stolz, künftig das VfB-Trikot zu tragen. Schon seit meiner Kindheit war es ein großer Traum, einmal für den VfB in der Bundesliga zu spielen. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, musste ich nicht lange überlegen. Ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen, dass wir uns in der Bundesliga etablieren. Dafür werde ich alles geben.“
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Herzlich willkommen in Cannstatt, Chantal. Wir haben bereits von einer kleinen Anekdote gehört. Wie kam dein erster Kontakt mit Sascha zustande?
Chantal: „Schon als Kind habe ich viele VfB-Trikots gesammelt und war oft im Stadion. Vor rund zwei Jahren besuchten wir erneut ein Heimspiel, bei welchem ich ein altes VfB-Retrotrikot trug. Dort haben wir Sascha getroffen und es war relativ schnell klar, dass ich irgendwann nach Hause kommen und für den VfB spielen werde.“
Warum hast du dich letztendlich für den VfB entschieden?
Chantal: „Es war eine Heimatentscheidung. Schon seit meiner Kindheit war es ein großer Traum, einmal für den VfB in der Bundesliga zu spielen. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, musste ich nicht lange überlegen.“
Du bist in Calw geboren. Hattest du auch schon früher familiär bedingt Kontakt zum VfB?
Chantal: „Ja, definitiv. Wenn wir im Stadion waren, dann immer beim VfB. Deshalb kann man sagen, dass der VfB mein Heimatverein ist. Mein Bruder und meine Cousins sind große VfB-Fans und verfolgen die Spiele regelmäßig im Stadion. Entsprechend groß wird die Freude sein, wenn ich meinen Wechsel in der Familiengruppe verkünde.“
110 Bundesliga- und 15 DFB-Pokalspiele, dazu Stationen in Freiburg, Hoffenheim und Wolfsburg – du bringst sehr viel Erfahrung mit nach Stuttgart. Welche dieser Stationen hat dich am meisten geprägt?
Chantal: „Aufgrund der langen Zeit, die ich in Hoffenheim verbracht habe, war das sicherlich mit die prägendste Station meiner Karriere. Dort habe ich auch viele Spielerinnen, die aktuell beim VfB spielen, kennengelernt. Die zwei Jahre in Wolfsburg haben mich ebenfalls sehr geprägt. Aber auch das Jahr in Sevilla hat mir persönlich sehr viel gegeben. Deshalb würde ich sagen, dass jede Station ihren Teil dazu beigetragen hat.“
Was würdest du sagen, worauf sich die VfB-Fans bei dir freuen können? Welche Stärken bringst du sowohl auf als auch neben dem Platz mit?
Chantal: „Auf dem Platz zeichnet mich vor allem mein linker Fuß aus. Außerdem suche ich immer wieder den Weg nach vorne und schalte mich aktiv ins Offensivspiel ein. Ich würde mich als eine ‚Box-to-Box-Spielerin‘ bezeichnen. Neben dem Platz bringe ich meine Heimatverbundenheit mit. Es macht mich stolz, künftig das VfB-Trikot zu tragen.“
Du hast dennoch erstmal den Schritt nach Spanien gewählt. Wie wichtig war diese Entscheidung für deine persönliche und sportliche Entwicklung?
Chantal: „Persönlich war die Entscheidung, nach Spanien zu gehen, sehr wichtig für mich. Das Leben in einem anderen Land, die Begegnungen mit neuen Menschen und das Kennenlernen einer anderen Kultur waren wertvolle Erfahrungen für meine persönliche und sportliche Entwicklung, die ich auch in die Mannschaft miteinbringen kann.“
Welche Unterschiede nimmst du zwischen dem deutschen und spanischen Frauenfußball wahr?
Chantal: „Der Fußball in Deutschland ist insgesamt strukturierter und taktischer. In Spanien wird etwas wilder und individueller gespielt. Dort stehen die technischen Qualitäten einzelner Spielerinnen stärker im Vordergrund wohingegen im deutschen Frauenfußball der Fokus vermehrt auf dem Teamgefüge liegt.“
Freust du dich auf deine Rückkehr in die Bundesliga?
Chantal: „Ja, sehr. Besonders freue ich mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem VfB zu gehen.“
Was sind deine Ziele in Weiß-Rot?
Chantal: „Zunächst geht es darum, die Liga zu halten. Langfristig gesehen möchte ich mit meiner Erfahrung dazu beitragen, dass wir uns in der Bundesliga etablieren. Dafür werde ich alles geben.“
Welcher war bislang dein bislang größter Moment im Fußball?
Chantal: „Der DFB-Pokalsieg gehört definitiv zu den Höhepunkten meiner Karriere. Aber auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland war mich etwas ganz Besonderes. Darüber hinaus denke ich gerne an die Champions League-Erfahrung und Zweitliga-Meisterschaften mit Hoffenheim zurück. Es ist ein Puzzle aus allem.“
Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
Chantal: „Zielstrebig, zuverlässig und gelassen.“
Was möchtest du den VfB-Fans gerne sagen?
Chantal: „Ich freue mich sehr auf die Zeit beim VfB und darauf, euch alle bei den Spielen zu sehen. Ich werde mit Stolz den Brustring tragen!“