Ex-Nationalspielerin wechselt zu den Frauen des VfB Stuttgart

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Chantal: „Schon als Kind habe ich viele VfB-Trikots gesammelt und war oft im Stadion. Vor rund zwei Jahren besuchten wir erneut ein Heimspiel, bei welchem ich ein altes VfB-Retrotrikot trug. Dort haben wir Sascha getroffen und es war relativ schnell klar, dass ich irgendwann nach Hause kommen und für den VfB spielen werde.“

Herzlich willkommen in Cannstatt, Chantal. Wir haben bereits von einer kleinen Anekdote gehört. Wie kam dein erster Kontakt mit Sascha zustande?

Warum hast du dich letztendlich für den VfB entschieden?

Chantal: „Es war eine Heimatentscheidung. Schon seit meiner Kindheit war es ein großer Traum, einmal für den VfB in der Bundesliga zu spielen. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, musste ich nicht lange überlegen.“

Du bist in Calw geboren. Hattest du auch schon früher familiär bedingt Kontakt zum VfB?

Chantal: „Ja, definitiv. Wenn wir im Stadion waren, dann immer beim VfB. Deshalb kann man sagen, dass der VfB mein Heimatverein ist. Mein Bruder und meine Cousins sind große VfB-Fans und verfolgen die Spiele regelmäßig im Stadion. Entsprechend groß wird die Freude sein, wenn ich meinen Wechsel in der Familiengruppe verkünde.“

110 Bundesliga- und 15 DFB-Pokalspiele, dazu Stationen in Freiburg, Hoffenheim und Wolfsburg – du bringst sehr viel Erfahrung mit nach Stuttgart. Welche dieser Stationen hat dich am meisten geprägt?

Chantal: „Aufgrund der langen Zeit, die ich in Hoffenheim verbracht habe, war das sicherlich mit die prägendste Station meiner Karriere. Dort habe ich auch viele Spielerinnen, die aktuell beim VfB spielen, kennengelernt. Die zwei Jahre in Wolfsburg haben mich ebenfalls sehr geprägt. Aber auch das Jahr in Sevilla hat mir persönlich sehr viel gegeben. Deshalb würde ich sagen, dass jede Station ihren Teil dazu beigetragen hat.“

Was würdest du sagen, worauf sich die VfB-Fans bei dir freuen können? Welche Stärken bringst du sowohl auf als auch neben dem Platz mit?

Chantal: „Auf dem Platz zeichnet mich vor allem mein linker Fuß aus. Außerdem suche ich immer wieder den Weg nach vorne und schalte mich aktiv ins Offensivspiel ein. Ich würde mich als eine ‚Box-to-Box-Spielerin‘ bezeichnen. Neben dem Platz bringe ich meine Heimatverbundenheit mit. Es macht mich stolz, künftig das VfB-Trikot zu tragen.“

Du hast dennoch erstmal den Schritt nach Spanien gewählt. Wie wichtig war diese Entscheidung für deine persönliche und sportliche Entwicklung?

Chantal: „Persönlich war die Entscheidung, nach Spanien zu gehen, sehr wichtig für mich. Das Leben in einem anderen Land, die Begegnungen mit neuen Menschen und das Kennenlernen einer anderen Kultur waren wertvolle Erfahrungen für meine persönliche und sportliche Entwicklung, die ich auch in die Mannschaft miteinbringen kann.“

Welche Unterschiede nimmst du zwischen dem deutschen und spanischen Frauenfußball wahr?

Chantal: „Der Fußball in Deutschland ist insgesamt strukturierter und taktischer. In Spanien wird etwas wilder und individueller gespielt. Dort stehen die technischen Qualitäten einzelner Spielerinnen stärker im Vordergrund wohingegen im deutschen Frauenfußball der Fokus vermehrt auf dem Teamgefüge liegt.“

Freust du dich auf deine Rückkehr in die Bundesliga?

Chantal: „Ja, sehr. Besonders freue ich mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem VfB zu gehen.“