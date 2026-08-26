Ex-Nationalspielerin Julia Šimić verstärkt Nürnbergs U23-Trainerteam Die 37-Jährige rückt als Co-Trainerin an die Seite von Chefcoach Andreas Wolf von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Ein Bild aus dem Oktober 2016: Julia Šimić im Einsatz für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Testspiel gegen die Niederlande. – Foto: Imago Images

Die Vita liest sich beeindruckend: 120 Pflichtspiele für den FC Bayern München, internationale Stationen beim AC Mailand und bei West Ham United, ehemalige Nationalspielerin. Die Rede ist von Julia Šimić. Die 37-Jährige schlägt nun in der Regionalliga Bayern auf und ist ab sofort als Co-Trainerin bei der U23 des 1. FC Nürnberg tätig und wird Chefcoach Andreas Wolf mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Für die gebürtige Nürnbergerin Šimić, die bei Tuspo Fürth in jungen Jahren mit dem Fußballspielen begann, ist der Weg zum Club praktisch eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Unmittelbar nach ihrem Karriereende im Jahr 2021 schlug sie den Trainerinnenweg ein und begann ihre Tätigkeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Dem breiten Fußballpublikum dürfte sie auch als TV-Expertin unter anderem bei Sky bekannt sein.



Dieter Frey, Direktor Club-Nachwuchs, erklärt in einer Pressemitteilung: "Wir kennen Julia bereits seit vielen Jahren und schätzen ihre fachliche Arbeit und ihre Persönlichkeit sehr. Als gebürtige Fränkin ist sie eng mit der Region und dem Club verbunden. Wir sind überzeugt, dass sie ihre langjährige Erfahrung gewinnbringend in unsere Talententwicklung einbringen und wichtige Impulse setzen wird. Durch Dominik Tekesers neue Aufgabe als Übergangskoordinator war für uns klar, dass wir den Trainerstab entsprechend verstärken müssen. Mit Julia haben wir eine fachlich wie menschlich hervorragende Ergänzung für Andreas Wolf gefunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg."