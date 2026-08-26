Ex-Nationalspielerin Julia Šimić verstärkt Nürnbergs U23-Trainerteam

Die Vita liest sich beeindruckend: 120 Pflichtspiele für den FC Bayern München, internationale Stationen beim AC Mailand und bei West Ham United, ehemalige Nationalspielerin. Die Rede ist von Julia Šimić. Die 37-Jährige schlägt nun in der Regionalliga Bayern auf und ist ab sofort als Co-Trainerin bei der U23 des 1. FC Nürnberg tätig und wird Chefcoach Andreas Wolf mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Für die gebürtige Nürnbergerin Šimić, die bei Tuspo Fürth in jungen Jahren mit dem Fußballspielen begann, ist der Weg zum Club praktisch eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Unmittelbar nach ihrem Karriereende im Jahr 2021 schlug sie den Trainerinnenweg ein und begann ihre Tätigkeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Dem breiten Fußballpublikum dürfte sie auch als TV-Expertin unter anderem bei Sky bekannt sein.
Dieter Frey, Direktor Club-Nachwuchs, erklärt in einer Pressemitteilung: "Wir kennen Julia bereits seit vielen Jahren und schätzen ihre fachliche Arbeit und ihre Persönlichkeit sehr. Als gebürtige Fränkin ist sie eng mit der Region und dem Club verbunden. Wir sind überzeugt, dass sie ihre langjährige Erfahrung gewinnbringend in unsere Talententwicklung einbringen und wichtige Impulse setzen wird. Durch Dominik Tekesers neue Aufgabe als Übergangskoordinator war für uns klar, dass wir den Trainerstab entsprechend verstärken müssen. Mit Julia haben wir eine fachlich wie menschlich hervorragende Ergänzung für Andreas Wolf gefunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg."
Julia Šimić selbst meint zu ihren ersten Erfahrungen im Herrenfußball: "Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und bin stolz darauf, den nächsten Schritt in meiner Trainerinnenkarriere beim Club gehen zu dürfen. Ich fühle mich der Stadt, der Region und dem Verein seit jeher eng verbunden. Umso größer ist meine Vorfreude darauf, nun neben meiner Tätigkeit bei der schweizerischen Frauen-Nationalmannschaft beim Club wertvolle Erfahrung zu sammeln. Ich möchte dabei helfen, unsere Talente bestmöglich zu entwickeln und sie auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Dafür werde ich vom ersten Tag an alles geben."
Schon am heutigen Mittwoch wird Šimić zusammen mit Chefcoach Andy Wolf und Assistenztrainer Dominik Tekeser die erste Trainigseinheit der U23 leiten.