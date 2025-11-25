Ex-Nationalspieler zieht es in die Verbandsliga

Ab Juli 2026 führen die Sportfreunde Schwäbisch Hall eine neue sportliche Ära ein: Tobias Weis wird das Traineramt beim Verbandsligisten übernehmen und folgt damit auf Thorsten Schift, der nach der laufenden Saison aufhört. Dies teilt der Verein mit. Die Entscheidung setzt ein klares Zukunftssignal – sowohl für den Verein als auch für den gebürtigen Haller.

Tobias Weis wird Trainer der Sportfreunde Schwäbisch Hall. Der frühere Bundesligaprofi und einmalige Nationalspieler steht derzeit noch an der Seitenlinie der TSG Öhringen, führt dort den in die Landesliga aufgestiegenen Verein und hält das Team aktuell im oberen Tabellenbereich. Mit dem Ende der Saison verabschiedet sich dagegen Thorsten Schift nach fast drei Jahrzehnten aus dem Traineramt der Sportfreunde.

Schifts Entscheidung reifte über längere Zeit. Nach vielen Jahren intensiver Arbeit empfindet er es als den richtigen Zeitpunkt, Verantwortung abzugeben. Intern war längst abgestimmt, dass seine letzte Spielzeit angebrochen ist. Die sportliche Leitung würdigt seine Verdienste.

Persönliche Gründe und Verbundenheit

Für Weis bedeutet der Schritt nach Schwäbisch Hall mehr als einen Karrieresprung. Die Rückkehr in seine Geburtsstadt weckt starke Erinnerungen. Sein Vater war bei den Sportfreunden aktiv, er selbst spielte dort als Kind, ehe sein Weg ihn zum VfB Stuttgart führte. Diese Verbindung blieb bestehen, unabhängig von seiner späteren Laufbahn unter anderem über die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum.

Struktur für die Zukunft

Während Weis sein Trainerteam noch zusammenstellen wird, ist eines sicher: Thorsten Schift bleibt dem Verein in anderer Funktion erhalten. Die Weichen für einen geordneten Übergang sind damit gestellt.