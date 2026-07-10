Ex-Nationalspieler wechselt zu Verbandsligist: "Beeindruckende Vita"

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Zweimal hat Jevgenijs Kazacoks in seiner Karriere schon die Meisterschaft in Lettland gewonnen. Neunmal hat er die A-Nationalmannschaft seiner Heimat in Länderspielen vertreten - gegen prominente Gegenspieler wie Granit Xhaka (Schweiz) oder Cristiano Ronaldo (Portugal). Künftig läuft der 30-Jährige in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt auf.

Am Freitag wurde Kazacoks beim SV 1890 Westerhausen als Neuzugang präsentiert. Der Lette, der zuvor für die SG Dynamo Schwerin in der NOFV-Oberliga Nord gespielt hatte, habe "eine beeindruckende Vita vorzuweisen", schreibt die Wolfsberg-Elf zur Vorstellung. Man freue sich "auf einen physisch starken, variabel einsetzbaren Spieler, der uns mit seiner Erfahrung ganz sicher weiterhelfen wird", heißt es weiter. Zum Spielerprofil:

"Jeff war ein absoluter Wunschspieler von unserem Trainerteam. Mit seiner enormen Erfahrung, unter anderem aus der lettischen Nationalmannschaft im Herrenbereich, bringt er genau das mit, was uns vielleicht noch ein Stück weit gefehlt hat", sagt Westerhausen-Coach Garrit Golombek. "Er ist eine absolute Maschine, extrem variabel einsetzbar, verfügt über eine sehr hohe Passqualität und hat einfach eine brutale Ausstrahlung auf dem Platz."

Ex-Nationalspieler strahlt "enorme Ruhe und Souveränität" aus

Der Mittelfeldspieler, der auch in sämtlichen Junioren-Nationalmannschaften Lettlands gespielt hat, sei "gerade für unsere junge Mannschaft" unglaublich wertvoll, unterstreicht Golombek: "Er strahlt eine enorme Ruhe und Souveränität aus und wird uns insbesondere im Zentrum noch einmal auf ein anderes Level bringen." Auch menschlich passe der Routinier "hervorragend zu uns und die Mannschaft", ergänzt der Coach. "Wir dürfen uns alle darauf freuen, einen Spieler mit dieser Qualität und Erfahrung jetzt bei uns in Westerhausen zu haben."