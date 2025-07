Ex-Nationalspieler verstärkt Landesliga-Aufsteiger

Mit der Verpflichtung von Firat Suçsuz (29) erhält unsere Erste professionelle Unterstützung aus Berlin, der mit seinen bisher gesammelten Erfahrungen unserer Mannschaft in dem zu erwartenden sehr schwierigen Landesliga-Umfeld als Führungsspieler weiterhelfen kann.

Firat spielte in der Jugend für den Frohnauer SC, Hertha BSC und RB Leipzig. Zudem spielte er in der türkischen U17- sowie in der U18-Nationalmannschaft. In der zweiten Mannschaft der Leipziger hatte er auch seine ersten Einsätze im Erwachsenenbereich. Für RB Leipzig II kam er in der Regionalliga Nordost zum Einsatz. Nach Ende seines Vertrages in Leipzig wechselte er zum VfR Aalen in die 3. Liga, der ihn in der Winterpause 2017 an den FC Carl Zeiss Jena erneut in die Regionalliga verlieh. Mit Jena stieg er am Ende der Saison 2016/17 in die dritte Liga auf. Für ihn und alle Anhänger des FC Carl Zeiss unvergessen ist sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 im Relegationshinspiel.