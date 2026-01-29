Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ex-Nationalspieler Sebastian Rudy sagt dem FC 08 Villingen ab
Der FC 08 Villingen hat auf der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Steffen Breinlinger mit einem großen Namen verhandelt. Doch Sebastian Rudy wird nicht neuer Trainer bei den Nullachtern.
Am Samstag, 14 Uhr, bestreitet der FC 08 Villingen ein weiteres Testspiel beim Landesligisten Freiburger FC. Dort wird laut Yahyaijan noch einmal Matthias Uhing als verantwortlicher Trainer auf der Bank sitzen. Danach möchte der FC 08 Villingen seinen neuen Coach präsentieren. Dies wird allerdings nicht Sebastian Rudy sein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.