Ex-Nationalspieler Sebastian Rudy sagt dem FC 08 Villingen ab

Sebastian Rudy, hier noch im Trikot des FC Bayern München – Foto: Swen Pförtner

Der FC 08 Villingen hat auf der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Steffen Breinlinger mit einem großen Namen verhandelt. Doch Sebastian Rudy wird nicht neuer Trainer bei den Nullachtern.

Am Samstag, 14 Uhr, bestreitet der FC 08 Villingen ein weiteres Testspiel beim Landesligisten Freiburger FC. Dort wird laut Yahyaijan noch einmal Matthias Uhing als verantwortlicher Trainer auf der Bank sitzen. Danach möchte der FC 08 Villingen seinen neuen Coach präsentieren. Dies wird allerdings nicht Sebastian Rudy sein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.