Ex-Nationalspieler nimmt Ehrung vor Philipp Lahm ehrt Agapedia-Stiftung um Jürgen Klinsmann

Für Agapedia ist der Sonderpreis in der Kategorie Fußball-Stiftung eine ganz besondere Ehre. In Deutschland konzentriert sich die Stiftung mit zwei Kinderzentren in Esslingen und in Geislingen auf benachteiligte Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Nachmittags werden außerschulische Betreuungsangebote organisiert. Mit Sport, kreativen Workshops, einem Kinderzirkus und gemeinsamem Kochen fördert AGAPEDIA, dass Kinder ihre Potenziale erkennen und soziale Kompetenzen entwickeln. In Deutschland und Osteuropa aktiv

Elf Preisträgerinnen und Preisträger erhielten Auszeichnungen in den Kategorien Handicap-Fußball, Resozialisierung, Schule und Verein, Sozialwerk und einem „Sonderpreis Fußball-Stiftung“, den Agapedia bekam. Bei der Verleihung mit prominenten Persönlichkeiten wie Julian Nagelsmann und Alexandra Popp überreichte DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm den Sonderpreis an Agapedia. „Wir wollen damit auf diese Aktivitäten aufmerksam machen, das Engagement ehren und weitere Fußball-Organisationen motivieren, sich auf ähnliche Weise zu engagieren“, sagte DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende des Vorstandes der Sepp-Herberger-Stiftung.

AGAPEDIA ist nicht nur in Deutschland aktiv. In Osteuropa – konkret in Rumänien, Bulgarien, Georgien und Moldau – kümmert sich die Organisation um Kinder- und Waisenkinder und ermöglicht eine familiäre Betreuung. Durch Unterstützung in Schule und Ausbildung erhält der Nachwuchs Hilfe beim Aufbau eines eigenständigen Lebens. Zudem betreut die Stiftung in Moldau alte, kranke und pflegebedürftige Menschen. „Wir sind seit 2001 in der Republik Moldau tätig und haben das Leid gesehen, das alte Menschen dort teilweise ertragen müssen. Das hat uns nicht mehr losgelassen“, sagt Marika Barth, die seit der Gründung dabei ist. „In Moldau haben wir die spezielle Situation, dass viele junge Menschen das Land verlassen, um woanders zu arbeiten und Geld zu verdienen.“ Dies führe dazu, dass die Alten auf den Dörfern vereinsamen und Kinder bei den Großeltern oder bei Verwandten aufwachsen. Vor dem Hintergrund hat die Stiftung langzeitarbeitslosen Frauen eine soziale Ausbildung ermöglicht, sodass sie sich um die alten Menschen dort kümmern können. Der Fokus von AGAPEDIA liegt aber vor allem auf Kindern, konkret bei Sechs- bis Zwölfjährigen. Jürgen Klinsmann: „Kindern eine Heimat geben“

Jürgen Klinsmann ist als Repräsentant und Gründungsmitglied der Stiftung weiterhin eng eingebunden. Er informiert alle Spenderinnen und Spender am Jahresende über die Aktivitäten von AGAPEDIA und wofür die Gelder eingesetzt wurden. Dem 60-Jährigen, der 108 Länderspiele für die DFB-Auswahl bestritten hat, liegt die Arbeit der Organisation nach wie vor sehr am Herzen: „AGAPEDIA gibt Kindern eine Heimat, einen Ort, an dem sie sein können, ein Zuhause, das ihnen gehört.“