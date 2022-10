Ex-Nationalspieler neuer Trainer bei Heiderscheid-Eschdorf Théo Malget wird Nachfolger von Tiago Goncalves

Der 61-jährige Malget lief in den 1980er und 1990er Jahren 47 mal für die luxemburgische Nationalmannschaft auf und erzielte drei Tore für die FLF-Auswahl. Bis letzten Sommer war der gebürtige Wiltzer bei Etzella Ettelbrück tätig, dort wo heute Neil Pattison beim BGL-Ligue-Team den Stuhl vor die Tür gesetzt bekam. Dazu am Donnerstag an dieser Stelle mehr.

Théo Malget leitete bereits am Dienstag das erste Training, übernimmt die 1.Mannschaft des FC Racing aber in einer denkbar ungünstigen Situation. Mit erst zwei Punkten aus acht Spielen wartet man immer noch auf den ersten Saisonsieg.