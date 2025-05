Ex-Nationalspieler Manou Scheitler verstorben

Wie am Donnerstag bekanntwurde, ist der frühere Nationalspieler Manou Scheitler im Alter von 67 Jahren verstorben. Scheitler spielte in den späten 1970ern sowie in den 1980er Jahren u.a. bei Jeunesse Esch und Union Luxemburg. Insgesamt standen beachtliche 132 Tore in 182 Spielen zu Buche und in der Saison 1983-1984 war Scheitler Torschützenkönig in der damaligen Nationaldivision.

Aus Kehlen stammend, begann er seine Karriere in jungen Jahren bei seinem Heimatverein, zu dem er später zurückkehren sollte und u.a. Trainer, Vorstandsmitglied und Vizepräsident war. FuPa Luxemburg entbietet den Hinterbliebenen sein tief empfundenes Mitgefühl.