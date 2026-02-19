Ex-Nationalspieler kickt jetzt in der A-Klasse: Besondere Verstärkung für Emmering Er spielte schon gegen Kagawa und Hasebe von Thomas Benedikt · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Djelaludin Sharityar (weißes Trikot) im Spiel gegen den FC Bayern II. – Foto: imago

Der frühere Kapitän der afghanischen Nationalmannschaft spielt nun in der A-Klasse. Seine Karriere führte ihn von Wolfsburg über Zypern bis Indien.

FCE-Trainer Stefan Hebding staunte nicht schlecht, als er den Absender einer Mail googelte, der gern für den FC Emmering spielen würde. „Das machen wir eigentlich immer so“, erklärt der 28-Jährige seine Recherche. „Aber so eine Vita habe ich dabei noch nie gesehen.“ Ein Klick – und plötzlich standen da hinter dem Namen Djelaludin Sharityar (42) Stationen in der Jugend des VfL Wolfsburg, in der ersten Liga Zyperns, in Bahrain und in Indien. Dazu: fast 40 Einsätze für die afghanische Nationalmannschaft. Und jetzt A-Klasse? Emmerings sportliche Führung zögerte keine Sekunde. Schon am Tag darauf traf man sich zum Gespräch – und war schockverliebt. „Freundlich, höflich, bodenständig“ beschreibt Hebding seinen neuen Spieler. Keine Spur von Star-Allüren beim 42-Jährigen. Dafür aber ein schier unerschöpflicher Schatz an Geschichten aus seinem Fußballer-Leben. „Da kann man nur staunen, wenn er erzählt“, sagt Hebding.

Darum heißt er Toto – und nicht Rudi Und zu erzählen hat Sharityar, den alle nur „Toto“ nennen, eine Menge. Den Spitznamen bekam er kurz nach seiner Flucht aus Afghanistan nach Deutschland. Als Siebenjähriger kam er 1990 in das Land, kurz darauf kickte er beim FC Öhningen am Bodensee. Nur: Niemand konnte seinen Namen richtig aussprechen, ein Spitzname musste her. Weil er Tore wie am Fließband schoss, taufte ihn sein Coach Toto – nach dem italienischen Torschützenkönig der WM 1990 Salvatore „Toto“ Schillaci. Der Name blieb. „Rückblickend bin ich froh, dass nicht Rudi Völler Torschützenkönig geworden ist“, sagt Sharityar und lacht. Sein Talent blieb nicht unbemerkt. Er landete in der Jugend des VfL Wolfsburg, spielte später für verschiedene deutsche und Schweizer Vereine auf Regional- und Oberliga-Niveau. Dann kam über den Kontakt eines alten Trainers der Anruf aus Zypern – der Beginn einer Weltenbummler-Karriere. Richtig Fahrt nahm sie auf, als Sharityar in die afghanische Nationalmannschaft berufen wurde. „Dann waren wir sehr viel in Südasien unterwegs.“ Es folgten weitere Stationen in Bahrain, unterbrochen von einem Zwischenstopp bei seinem Ex-Verein Schweinfurt. Schließlich wechselte der inzwischen 34-Jährige nach Indien zu Mumbai FC – eine prägende Erfahrung.

Außergewöhnliche Erfahrungen in Indien „Vieles läuft da einfach ganz anders“, erzählt Sharityar. Um die Einrichtung seines Apartments mit dem Nötigsten kümmerte er sich irgendwann selbst. In der Regel übernehmen das die Vereine. Und auch in Sachen Disziplin musste er sich umstellen. „Da kamen nicht nur mal Spieler zu spät, sondern sogar der Trainer.“ Was ihm aber besonders auffiel, war der Unterschied zwischen Arm und Reich. Vor dem von Security geschützten Hochhaus, in dem er wohnte, lagen nur wenige Meter entfernt Obdachlose am Straßenrand. „Da fängt man natürlich das Nachdenken an, mit welchen Problemen ich mich beschäftige, während andere Menschen nicht einmal ein Bett haben.“ Unglaubliche Gastfreundschaft Fragt man den 42-Jährigen nach seinen außergewöhnlichsten Erlebnissen, landet man schnell bei der Nationalmannschaft. Der erste Einsatz: WM-Quali in Damaskus gegen Syrien. „Eine wunderschöne Stadt“, meint Sharityar. Wie es dort heute nach dem Krieg aussieht, weiß er nicht. Er erinnert sich aber an die unglaubliche Gastfreundschaft. „Wir waren damals krasser Außenseiter. Als es zur Halbzeit 0:0 stand, haben uns die syrischen Fans mit Applaus in die Halbzeit verabschiedet.“

Namhafte Gegner: In der WM-Qualifikation führte er sein Team als kapitän gegen Japan aufs Feld. Das war damals gespickt mit zahlreichen Bundesliga-Stars wie Shinji Kagawa oder hier Kapitän Makoto Hasebe. – Foto: Privat

Und auch einigen Top-Stars stand Sharityar gegenüber. Beim Duell mit Japan spielte unter anderem der Dortmunder Shinji Kagawa. „Nach dem Spiel haben sich alle um das Trikot von ihm gestritten“, erzählt Sharityar – er nicht. „Ich war zu enttäuscht, weil wir verloren haben.“ Nationalteam bewegt Menschen in Afghanistan Der Trikottausch, an den sich der 42-Jährige besonders gern erinnert, ist ein ganz anderer: Beim Spiel gegen Palästina in Ramallah wollten nach dem Abpfiff plötzlich zwei Skandinavierinnen, die für eine Hilfsorganisation vor Ort arbeiteten, unbedingt sein Trikot. „Sie meinten, ihnen hätte mein Spiel so gut gefallen“, erzählt Sharityar und schiebt mit einem verschmitzten Lachen hinterher: „Ich bin damals mit meinen langen Haaren schon aufgefallen.“ Danach sei er in die Kabine gegangen und habe auch noch mit einem Spieler Palästinas ein weiteres Trikot getauscht.

Der Stolz des ganzen Landes: Welche Wikrung die Nationalmannschaft in Afghanistan auf die Menschen hatte, kann Sharityar (hinten r.) bis heute kaum glauben. – Foto: Privat