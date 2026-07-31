Ex-Nationalspieler Istenic trainiert Nachwuchs des TSV Meerbusch Rudi Istenic übernimmt die U15 des TSV Meerbusch. von Christoph Baumeister · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Rudi Istenic übernimmt die U15 des TSV Meerbusch – Foto: .

Der TSV Meerbusch setzt in seiner Nachwuchsarbeit auf prominente Verstärkung. Zur neuen Saison übernimmt der ehemalige slowenische Nationalspieler Rudi Istenic die U15-Mannschaft der Blau-Gelben.

„Ich freue mich auf die Aufgabe“, sagt Istenic. „Der TSV Meerbusch ist ein ambitionierter und hervorragend strukturierter Verein, der in seinen Jugendmannschaften in hohen Spielklassen vertreten ist. Dies gelte auch für die erste Mannschaft. „Das ist für mich als Trainer, der sich noch weiterentwickeln möchte, ein sehr gutes Umfeld.“ Mit der Verpflichtung des früheren Fortuna-Düsseldorf-Spielers für das Training der unter 15-Jährigen ist dem TSV ein namhafter Coup gelungen. Istenic absolvierte für die Landeshauptstädter mehr als 100 Pflichtspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga, in denen ihm vier Treffer gelangen.

17-facher slowenischer Nationalspieler für den TSV Zudem bestritt der Mittelfeldspieler zwischen 1997 und 2000 insgesamt 17 Länderspiele für Slowenien und gehörte zum Kader bei der Europameisterschaft 2000 in Belgien und den Niederlanden. Seine aktive Laufbahn führte Istenic nach seiner Zeit in Düsseldorf unter anderem zum KFC Uerdingen, zur Eintracht Braunschweig, zum KSV Hessen Kassel und zur Eintracht Baunatal, ehe er 2006 seine Karriere beendete. Nach dem Ende seiner Profikarriere widmete er sich dem Trainerposten. Istenics erste Station war in der Saison 2021/22 des Kreisligisten SV Rheinwacht Stürzelberg, wo er mehr als drei Jahre an der Seitenlinie stand. In der Vorsaison trainierte der 55-Jährige die in der Rhein-Ruhr-Liga spielenden U14-Junioren der SG Unterrath. In der Rückrunde war er zudem parallel als Co-Trainer beim Landesligisten FC Kosova Düsseldorf tätig.