Ex-Nationalkeeper Stefan Marinovic: Einmal um die Welt zum TSV Grünwald in die Bayernliga

Als Torwart von Neuseelands Nationalmannschaft hatte es Stefan Marinovic unter anderem auch mit Portugal Superstar Cristiano Ronaldo zu tun. – Foto: Igor Russak

Stefan Marinovic vermittelte Alphonso Davies zum FC Bayern und spielte gegen Ibrahimovic und Kaká – jetzt hält er in der Bayernliga für Grünwald.

Grünwald – Ehemalige Nationalspieler in der Fußball-Bayernliga? Da gibt’s den ein oder anderen, der schon im Nachwuchsbereich für sein Land gespielt hat. Aber es gibt nur einen „Kiwi“ – einen Torhüter, der schon 30 Mal für eine „echte“ Nationalmannschaft im Einsatz war – für sein Heimatland Neuseeland. Kiwi, so sein Spitzname, das ist Stefan Marinovic (33), der nach zehn Stationen in sieben Ländern, in denen er spielte und lebte, im Sommer 2024 nach Deutschland zurückgekehrt ist – als Standby-Keeper zum TSV Grünwald, wo er gerade wieder erste Wahl ist. Zehn Jahre nach Länderspieldebüt für Neuseeland: Stefan Marinovic gewinnt gegen Ex-Klub Haching

Beim 1:3 in Sonthofen flog Stammkeeper Lukas Brandl (23) nach 56 Minuten vom Platz. So kam Marinovic, der 2015 auf Michael Zetterer (Werder Bremen) als Nummer eins im Hachinger Tor folgte, zu seinem fünften Saisoneinsatz. Spiel Nummer sechs war dann vergangenen Samstag - mal wieder in der Startelf. Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach seinem Länderspiel-Debüt am 31. März 2015 beim 0:1 in Seoul gegen Südkorea siegte er mit Grünwald 3:0 gegen Ex-Club Haching II. Der Fußball schreibt immer wieder verrückte Geschichten… In Auckland geboren, kam Kiwi 2009 nach Deutschland. Über Wehen-Wiesbaden, Ismaning und 1860 II landete er 2014 in Unterhaching: Neun Spiele in der 3., dann bis 2017 59 unter Trainer Claus Schromm und an der Seite von Spielern wie Stephan Hain oder Dominik Stahl in der Regionalliga. Nach Meisterschaft und Aufstieg, an denen er großen Anteil hatte, verabschiedete sich Marinovic aus der Vorstadt.