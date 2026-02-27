Ex-Münchner auf Mallorca:Martin Demichelis übernimmt das Ruder bei RCD

Insel-Hoffnung: Martín Demichelis unterschreibt bei RCD Mallorca. – Foto: fcbayern.com

Nach der Entlassung von Jagoba Arrasate Anfang der Woche suchten die Verantwortlichen nach einer Persönlichkeit, die sowohl Autorität als auch internationale Erfahrung ausstrahlt. In Demichelis scheint man diese gefunden zu haben. Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende, der eine Option auf eine weitere Spielzeit beinhaltet.

Für deutsche Fußballfans ist Demichelis alles andere als ein Unbekannter. Zwischen 2003 und 2010 prägte er eine Ära beim FC Bayern München, bestritt über 250 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister und sammelte insgesamt elf nationale Titel. Seine Zeit an der Isar war das Fundament für seine spätere Karriere – auch als Trainer sammelte er dort seine ersten Sporen im Nachwuchsbereich und bei der zweiten Mannschaft.

Die Mammutaufgabe im Tabellenkeller

Die Situation auf Mallorca ist jedoch alles andere als meisterlich. Der Klub rangiert derzeit auf dem 18. Tabellenplatz der La Liga und damit auf einem direkten Abstiegsrang. Mit nur 24 Punkten auf dem Konto und einem Zähler Rückstand auf das rettende Ufer wartet auf Demichelis eine knifflige Aufgabe.