Ex-MSV-Duisburg-Keeper Maurice Schumacher heuert in Speldorf an Der VfB Speldorf reagiert auf seine Misere und verpflichtet den ehemaligen Torhüter des MSV Duisburg, Maurice Schumacher.

Eine Statement-Verpflichtung des Top-Favoriten

Der VfB Speldorf setzt weiterhin alles auf einen Wiederaufstieg in die Landesliga. Nachdem zunächst das Eigengewächs Philipp Gomolzik den verletzten Kersten vertreten durfte, sorgten die Speldorfer nun mit ihrer neuesten Verpflichtung für einen Paukenschlag: Mit Schumacher wird nämlich ab sofort geballte Oberliga-Erfahrung den Kasten für die Speldorfer sauber halten dürfen. Der zuletzt vereinslose Schumacher spielte in der vergangenen Saison noch für den Duisburger SV, für den er in 15 Spielen drei Mal seine weiße Weste wahren durfte.

Schumacher hatte sich bis vor Kurzem wohl aus Motivationsproblemen keinen neuen Verein gesucht: "Maurice hat zuletzt einige Monate pausiert und etwas die Lust am Fußball verloren. Doch jetzt ist er voller Tatendrang und noch einmal heiß auf einen Aufstieg. Er wird Felix Kersten adäquat ersetzen", sagte VfB-Coach Julien Schneider dem Reviersport.

Schumachers Lebenslauf lässt schon aufhorchen

Groß geworden ist Schumacher in der Jugend des MSV Duisburg. Für die Zebras sammelte er bis bis in die A-Junioren-Bundesliga Einsätze. Beim MSV kam er jedoch nie auf Spielpraxis auf Profi-Niveau und musste sich mit Einsätzen in der zweiten Mannschaft begnügen. Erst mit seinem Wechsel zum KFC Uerdingen in der Saison 2016/17 konnte sich Schumacher erstmals als Stammtorwart etablieren. Mit seinen Stationen in der Zweitvertretung des MSV, beim KFC Uerdingen und dem 1.FC Bocholt, kommt der 28-Jährige insgesamt auf 117 Einsätze in der Oberliga Niederrhein.

Nun muss sich Schumacher vielleicht auch etwas an das andere Niveau - zwei Spielklassen tiefer - in der Bezirksliga gewöhnen. In einem wilden Spiel gegen den FC Sterkrade 72 konnte sich Schumacher zumindest schon ein paar Mal auszeichnen (hier geht es zum Spielbericht).