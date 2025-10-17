Ex-Mittelrheinliga-Trainer übernimmt SV Bergfried Leverkusen

Nach dem einvernehmlichen Abschied von Hannes Diekamp hat der SV Bergfried Leverkusen schnell gehandelt. Mit Stefan Müller übernimmt ein erfahrener Coach das Bezirksliga-Team. Sportchef Alfred Rekus erklärt, warum er überzeugt ist, den richtigen Mann gefunden zu haben.

Der SV Bergfried Leverkusen hat einen Nachfolger für Hannes Diekamp gefunden – und setzt künftig auf Stefan Müller. Der 44-Jährige bringt viel Erfahrung mit: Nach 16 Jahren beim SV Schlebusch, wo er als Jugend-Trainer sowie Trainer und Co-Trainer bei den Herren bis in die Landesliga aktiv war, stand er zuletzt beim Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach 09 an der Seitenlinie.

Konkreter wurde der Austausch in der vergangenen Saison: „Er hatte letztes Jahr bei uns eine Zeit lang hospitiert. Dadurch waren wir immer wieder im Kontakt. Als jetzt in dieser Woche der Trainerposten frei wurde, war Stefan unsere erste Wahl. Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat.“

Sportlicher Leiter Alfred Rekus berichtet, dass der Kontakt schon länger bestand: „Der Kontakt zu Stefan ist eigentlich schon seit Jahren da. Sein Bruder Markus Müller war mein Vorgänger als sportlicher Leiter beim Bergfried. Deswegen kennen wir uns schon jahrelang.“

„Er ist ein Menschenfänger“

Rekus lobt vor allem Müllers Auftreten und Erfahrung: „Stefan hat uns mit seinem Konzept überzeugt, mit seiner Philosophie Fußball zu spielen und auch mit seiner menschlichen Art. Wir haben schon von mehreren Leuten gehört, dass er ein Menschenfänger sei – und das hat uns natürlich überzeugt.“

Seine langjährige Arbeit beim SV Schlebusch sowie die Zeit in Bergisch Gladbach sprechen für ihn: „Er ist ein sehr erfahrener Mann, der über viele Jahre erfolgreich gearbeitet hat. Schon bei seiner Hospitation bei uns hat er gezeigt, wie viel Expertise er mitbringt.“

Nach einem schwachen Saisonstart – nur fünf Punkte aus sieben Spielen und 22 Gegentore – soll Müller vor allem Ruhe und Struktur ins Team bringen. „Er soll in erster Linie die Mannschaft stabilisieren und mittel- bis langfristig weiterentwickeln. Er bringt einen Erfahrungsschatz aus höheren Ligen mit und will diesen Weg mit uns gemeinsam gehen. Wir hoffen, dass er unseren Verein auf das nächste Level bringt.“

Rekus glaubt, dass Müller schnell Wirkung zeigen kann: „Das wird dem ganzen Verein, aber vor allem auch der ersten Mannschaft sehr gut tun.“

„Sind stolz, dass er sich für uns entschieden hat“

Besonders erfreut zeigt sich Rekus, dass der neue Coach andere Angebote ausgeschlagen hat: „Wir sind sehr stolz, dass sich Stefan für unseren Verein entschieden hat. Er hatte in den letzten Monaten immer wieder interessante Angebote von höherklassigen Klubs. Das zeigt, dass er wirklich überzeugt ist von unserem Weg – und das macht uns stolz.“

Die Perspektive ist klar: „Der Mannschaft traue ich im Laufe der Saison noch einiges zu. Jetzt gilt es, sich zu stabilisieren, aus dem Tabellenkeller herauszukommen und sich in der Rückrunde dann Stück für Stück zu verbessern.“