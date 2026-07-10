Ex-Miesbacher Julian Green verlässt Greuther Fürth nach neun Jahren

Der 31-jährige Miesbacher bestritt 247 Pflichtspiele für die SpVgg und schoss 40 Tore. Sein Vertrag wurde nicht verlängert.
Nach fast einem Jahrzehnt im Trikot mit dem Kleeblatt sucht Julian Green sein Glück künftig anderswo. Der 31-Jährige verlässt die Spielvereinigung Greuther Fürth, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Neun Jahre spielte der Miesbacher für die SpVgg, bestritt 247 Pflichtspiele und schoss dabei 40 Tore.
Einige wichtige waren auch dabei: In seiner ersten Saison in Fürth steuerte er am letzten Spieltag gegen Heidenheim ein Tor zum Klassenerhalt bei. In der Saison 2020/21, als Fürth in die Bundesliga aufstieg, traf Green im letzten Saisonspiel beim 3:2 gegen Düsseldorf zum 2:2. Nach einem Jahr stieg Fürth wieder in die 2. Bundesliga ab, in der vergangenen Saison wurde der Gang in die 3. Liga erst in der Relegation verhindert.
Green hatte zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen, kam nur noch auf 23 Einsätze, zwölf davon als Einwechselspieler, und blieb ohne Tor. In Fürth behalten sie ihn in guter Erinnerung. „Ju hat über Jahre hinweg viel für unseren Verein geleistet und ihn geprägt – sportlich wie menschlich“, wird Sportdirektor Stephan Fürstner auf der Vereins-Homepage zitiert. „Er war auf und neben dem Platz ein wichtiger Spieler, hat sich immer mit dem Verein identifiziert und Verantwortung übernommen.“
Für Green ist Zeit für etwas Neues: „Es war eine intensive und prägende Zeit, in der ich mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln konnte“, blickt er zurück. „Ich habe viele besondere Momente erlebt und Menschen kennengelernt, die mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben – dafür bin ich sehr dankbar.“ Einen neuen Verein hat Green noch nicht gefunden.