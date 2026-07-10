Ex-Miesbacher Julian Green verlässt Greuther Fürth nach neun Jahren

Verlässt Fürth: Julian Green aus Miesbach. – Foto: IMAGO/Michael Taeger

Nach fast einem Jahrzehnt im Trikot mit dem Kleeblatt sucht Julian Green sein Glück künftig anderswo. Der 31-Jährige verlässt die Spielvereinigung Greuther Fürth, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Neun Jahre spielte der Miesbacher für die SpVgg, bestritt 247 Pflichtspiele und schoss dabei 40 Tore.

Einige wichtige waren auch dabei: In seiner ersten Saison in Fürth steuerte er am letzten Spieltag gegen Heidenheim ein Tor zum Klassenerhalt bei. In der Saison 2020/21, als Fürth in die Bundesliga aufstieg, traf Green im letzten Saisonspiel beim 3:2 gegen Düsseldorf zum 2:2. Nach einem Jahr stieg Fürth wieder in die 2. Bundesliga ab, in der vergangenen Saison wurde der Gang in die 3. Liga erst in der Relegation verhindert.