Ex-Meppen-Kapitänin Schulte startet erfolgreich als Trainerin von E. L. · Gestern, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Grün-Weiß dersum

Neues Kapitel für Sarah Schulte: Die Rekordspielerin und langjährige Kapitänin des SV Meppen steht künftig an der Seitenlinie des SV Grün-Weiß Dersum. Gemeinsam mit Heiner Wiemker und Hannes Hackmann-Terhorst bildet die ehemalige Bundesliga- und Zweitligaspielerin das neue Trainerteam des Vereins. Der Einstand ist geglückt. Grün-Weiß Dersum gewann das Pokalspiel beim SV Eiche Wehm mit 2:1 und zog damit in die nächste Runde ein. Ein erfolgreicher Auftakt für das neue Trainertrio, das nun auch in der Liga an die ersten positiven Eindrücke anknüpfen möchte. Mit Sarah Schulte übernimmt eine der bekanntesten Fußballerinnen des Emslands erstmals Verantwortung als Trainerin. Nach ihrer beeindruckenden Laufbahn beim SV Meppen beginnt für die frühere Kapitänin damit ein neues Kapitel und der Start hätte kaum besser verlaufen können

– Foto: SV Grün-Weiß Dersum

Neuer Trikotsatz und besondere Hofführung - Dersum bedankt sich bei Familie Wacker

Große Freude beim Verein aus Dersum: Dank der großzügigen Unterstützung der Familie Wacker durfte sich die Mannschaft über einen neuen Trikotsatz freuen. Mit ihrem Engagement leistet die Familie einen wichtigen Beitrag für den Amateurfußball und setzt ein starkes Zeichen für den Vereinssport vor Ort. Neben der offiziellen Übergabe der neuen Spielkleidung wartete auf die Mannschaft noch ein besonderes Erlebnis. Die Familie Wacker lud das Team zu einer Hofführung ein und gewährte spannende Einblicke in den Arbeitsalltag auf ihrem Betrieb. Dabei bot sich den Spielerinnen und Spielern die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und mehr über die vielfältigen Aufgaben auf dem Hof zu erfahren.

Der Verein bedankt sich herzlich für die großzügige Unterstützung, die Zeit und die große Gastfreundschaft. Solches Engagement ist im Amateurfußball alles andere als selbstverständlich und trägt dazu bei, den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft nachhaltig zu stärken.Falls du möchtest, formuliere ich auch noch eine knackige FuPa-Überschrift und einen kurzen Teaser dazu.

– Foto: SV Bawinkel

Trainerwechsel bei Bawinkel Die zweite Herrenmannschaft startet mit einem neuen Trainerteam in die Saison. Johannes Bruns übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. Bruns ist im Verein kein Unbekannter und vielen noch als wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft in bester Erinnerung. An seiner Seite wird künftig Simon Rosen als Co-Trainer arbeiten. Auch Rosen kennt das Vereinsumfeld bestens und bringt seine Erfahrung aus seiner Zeit in der ersten Herrenmannschaft mit ein. Mit Johannes Bruns und Simon Rosen steht damit ein eingespieltes Trainerduo an der Seitenlinie. Gemeinsam wollen sie die Mannschaft weiterentwickeln und das erklärte Ziel erreichen: den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse. ➡️ Emco-Kreispokals - Der Sonntag Der Verein wünscht beiden einen erfolgreichen Start und viel Erfolg für die bevorstehende Saison. Zum Abschluss richtet der Verein seinen Dank an Daniel Gerdes. Er übernahm die Mannschaft zur Saison 2025/26 und führte sie direkt zum Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Zum Beginn der Vorbereitung stellte Gerdes sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung. Vielen Dank, Daniel, für deinen Einsatz und die geleistete Arbeit. Für die Zukunft wünschen wir dir alles Gute.

– Foto: Elin Fotodesign