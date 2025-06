Ex-Malstatter trainiert FCH-Zweite

Der FC 08 Homburg freut sich, einen alten Bekannten zurück im Verein begrüßen zu dürfen: Hajrullah Muni übernimmt ab sofort das Traineramt der U23. Der 35-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026 und wird ab sofort die Verantwortung für die 2. Mannschaft in der Verbandsliga Nord/Ost übernehmen.

Muni ist beim FCH kein Unbekannter – von 2011 bis 2013 trug er bereits das Trikot der Grün-Weißen. In dieser Zeit feierte der offensive Mittelfeldspieler unter anderem die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und den Aufstieg in die Regionalliga.