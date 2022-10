Ex-Löwe und Aufstiegsheld Markus Ziereis: „Sechzig ist einfach überragend“ Vor dem Wiedersehen

München - Markus Ziereis (30) stammt aus der Löwen-Jugend, schaffte 2018 mit dem TSV 1860 München den Aufstieg in die 3. Liga und schloss sich 2020 der SpVgg Bayreuth an. Nachdem er auch die im Sommer in den Profifußball führte, steht nun das Duell gegen Sechzig an. Im tz-Interview spricht Ziereis über seine Verbindung zum TSV, das Spiel am Samstag und seinen großen Traum.

Herr Ziereis, die Generalprobe am Montag ging schief: 0:3 in Halle. War der HFC so stark oder war das Duell mit 1860 bereits in den Köpfen?

Ziereis: Leider muss man sagen, dass wir uns das selber verspielt haben. Extreme Fehler gemacht, schlecht verteidigt und zu einem blöden Zeitpunkt die Tore kassiert. Es war nicht unser Abend, das muss man ehrlich sagen.

Sie sind bei 1860 ausgebildet worden, später auch mit dem TSV von der Regionalliga in die 3. Liga aufgestiegen. Wie stark fiebern Sie dem Wiedersehen mit den Löwen entgegen?

Ziereis: Extrem. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe neun Jahre bei 1860 gespielt, treffe alte Kumpels wieder - für mich ist es das absolute Highlight-Spiel. Das ist schon etwas ganz Besonderes.

Bayreuths Start in der 3. Liga war gefühlt gar nicht so schlecht. Es gab Achtungserfolge mit dem Sieg in Meppen und dem 1:1 gegen Dresden. Trotzdem steht die SpVgg mit nur neun Punkten am Tabellenende. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?

Ziereis: Zufrieden sind wir nicht. Berücksichtigen muss man aber, dass der Verein 30 Jahre lang nicht im Profifußball vertreten war. Die Strukturen sind nicht vergleichbar mit denen der meisten Konkurrenten. Trotzdem sehe ich genug Potenzial, um in der Liga zu bleiben. Keiner hat von uns erwartet, dass wir durchmarschieren.

Ex-Löwe Markus Ziereis erinnert sich gerne an seine Zeit bei 1860 zurück

Und wie zufrieden sind Sie mit der eigenen Bilanz? Immerhin haben Ihre beiden Tore zweimal ein 1:1-Unentschieden eingebracht.

Ziereis: Richtig zufrieden kann ich nicht sein. Dazu stand ich zu selten in der Startelf, erst viermal. Ich hätte mir mehr erwartet nach meinen 21 Toren im Aufstiegsjahr. Auf der anderen Seite sind zwei Tore auch nicht so schlecht, wenn man sieht, dass wir insgesamt nur acht geschossen haben. Umgerechnet in Spielzeit ist das gar nicht so schlecht.

Sie sind ja nicht der einzige Ex-Löwe im Team der Oldschdood. Auch Felix Weber, Daniel -Bierofkas Kapitän im Aufstiegsjahr, ist an Ihrer Seite. Dazu Nico Andermatt und Moritz Heinrich. Frischen Sie als München-Fraktion häufig Erinnerungen auf?

Ziereis: Selbstverständlich. Speziell mit dem Felix quatsche ich gerne über die Zeit bei Sechzig. Ein Dauerthema ist es nicht, aber wir tauschen uns schon aus.

Was sagen Sie über das aktuelle 1860-Team, wenn Sie gefragt werden?

Ziereis: Überragend - was anderes kann ich nicht sagen. Ich hab mir das Spiel gegen Wiesbaden angeschaut - das ist schon extreme Qualität, die da auf uns zukommt. Eigentlich sind sie in allen Mannschaftsteilen top. Da gibts ganz wenige Schwachstellen. Mal schauen, ob wir welche finden. Unser Vorteil ist, dass uns kaum einer was zutraut, das war gegen Dresden genauso...