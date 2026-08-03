Ex-Löwe trifft doppelt: Bayern II verliert erneut – Haching behält weiße Weste Regionalliga Bayern von Robert M. Frank · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser

Wird‘s schon ungemütlich für ihn? Bayern-Amateure-Coach Dante. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

Die Bayern-Amateure kassieren unter Neu-Trainer Dante die zweite Niederlage in Folge. Felix Bachschmid trifft für Wacker Burghausen per Volley und nach einem Torwart-Fehler.

Die SpVgg Unterhaching gibt sich auch im zweiten Spiel keine Blöße. Bei den Bayern-Amateuren endet auch der zweite Anlauf des neuen Cheftrainers Dante mit einer Niederlage ohne eigenes Tor. 1.FC Nürnberg II – SpVgg Unterhaching 1:2 (1:1). Es läuft überraschend gut bei der SpVgg Unterhaching, die einen großen personellen Umbruch zu bewältigen hatte. Nach dem Heimsieg in der Vorwoche legten die Hachinger am zweiten Spieltag nach und feierten in einem Elfmeter-Festival mit drei Strafstoßtoren den zweiten Sieg in Serie. Dabei konnten sie sich einmal mehr auf Doppeltorschütze Jeroen Krupa verlassen. Der 23-Jährige war wie schon beim Ligaauftakt der einzige Hachinger Torschütze und besiegelte mit seinem Doppelpack gegen seinen Ex-Verein den Auswärtserfolg.

Dabei begann die Partie alles andere als ideal für die SpVgg. Hachings Kapitän Alexander Winkler brachte Luca Paul Schulten bei dessen Alleingang zu Fall, Joel Skowronek verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zur Nürnberger Führung (14.). Nach einem Foul an Hachings Mike Gevorgyan auf der Gegenseite kippte die Partie jedoch zugunsten der Gäste: Krupa verwandelte den Elfmeter abgeklärt zum 1:1 (42.). Nachdem Nürnberg in der zweiten Halbzeit den Pfosten getroffen hatte (57.), wurde Krupa im Strafraum gefoult und verwandelte den nächsten Strafstoß kurz vor Schluss zum 2:1-Sieg (84.) für das Team von Interimstrainer Jannek Frensch. Zudem feierte Neuzugang Dominik Lindermeier, zuletzt beim FC Augsburg, sein Debüt. SV Wacker Burghausen – FC Bayern II 2:0 (2:0). Auch der zweite Anlauf von Neu-Trainer Dante misslang. Im Oberbayern-Derby präsentierten sich die Münchner wie schon in der Vorwoche offensiv zu harmlos und verloren zum zweiten Mal in Folge, ohne selbst ein Tor zu erzielen. Nach dem Führungstreffer von Wacker-Urgestein Felix Bachschmid, der einen Abpraller per Volley-Direktabnahme verwertete (22.), kamen die Gäste zwar besser ins Spiel und erspielten sich einige Chancen. Doch wie schon bei der Heimpleite gegen Eltersdorf fehlte der Dante-Elf die Konsequenz. Nachdem Roko Mijatovic einen Foulelfmeter verursacht hatte, verhinderte Bayern-Keeper Jannis Bärtl mit einer starken Parade zunächst einen höheren Rückstand (25.).