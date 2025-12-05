Ex-Löwe Sascha Mölders trifft Zukunftsentscheidung

Der SC Wiedenbrück setzt weiter auf Sascha Mölders. Der 40-jährige Trainer erhält einen neuen Vertrag bis Juni 2027 und soll den Verein stabilisieren.

Wiedenbrück – Der SC Wiedenbrück plant langfristig mit seinem Cheftrainer. Ex-Löwe Sascha Mölders, der erst kürzlich das Ruder in der schwierigen Regionalliga-Saison übernommen hatte, bekommt das Vertrauen der Vereinsführung ausgesprochen. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung sendet der Klub ein klares Signal an alle Beteiligten. Und das, obwohl es sportlich bislang sehr schleppend läuft.

Die Verantwortlichen des SC Wiedenbrück haben sich für eine ungewöhnlich frühe Vertragsverlängerung mit Sascha Mölders entschieden. Der neue Kontrakt des 40-Jährigen läuft nun bis zum 30. Juni 2027 und verschafft beiden Seiten Planungssicherheit. Sportvorstand Karsten Köthemann begründet die Entscheidung mit der besonderen Persönlichkeit des Trainers.

„Sascha ist weit mehr als ein Trainer – er ist eine Persönlichkeit, die diesen Verein prägt“, erklärt Köthemann in der Pressemitteilung des Vereins die vorzeitige Verlängerung. Mit seiner klaren Spielidee und seinem außergewöhnlichen Engagement habe Mölders der Mannschaft eine neue DNA gegeben.

Auch Mölders selbst äußert sich zufrieden über die Zusammenarbeit mit dem Regionalligisten. „Ich fühle mich beim SC Wiedenbrück absolut wohl“, betont der ehemalige Profi des TSV 1860. Die Professionalität und familiäre Atmosphäre im Verein passen perfekt zu seinen Vorstellungen von moderner Vereinsarbeit.

Der gebürtige Essener, der zuletzt beim Bayernligisten TSV Landsberg tätig war, sieht noch viel Entwicklungspotential beim SCW. „Wir haben im letzten Jahr viel bewegt – und wir haben noch viel vor“, blickt Mölders optimistisch in die Zukunft.

Langfristige Vereinsplanung im Fokus der Verantwortlichen

Die Vertragsverlängerung fügt sich in die strategische Ausrichtung des SC Wiedenbrück ein. Der Verein möchte mit kontinuierlicher Arbeit und einer klaren sportlichen Vision nachhaltig erfolgreich sein. Fans, Sponsoren und Partner sollen erkennen, dass der Klub auf Stabilität und langfristige Planung setzt.

Mit Mölders, der selbst noch in der bayerischen Heimat beim SV Mering kickt, an der Seitenlinie will der SCW seinen eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Die frühe Vertragsverlängerung unterstreicht das Vertrauen in die Arbeit des Trainers, auch wenn die aktuelle Tabellensituation noch Verbesserungsbedarf aufzeigt. Nach 16 Spielen steht Wiedenbrück mit lediglich zwölf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und befindet sich damit in akuter Abstiegsgefahr. (mg)