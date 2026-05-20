Ex-Löwe Sascha Mölders steigt mit seinem Team aus der Kreisliga ab „Katastrophensaison“ des SV Mering von Sarah Georgi · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Sascha Mölders und der SV Mering II müssen in der nächsten Saison wieder in der Kreisklasse antreten. – Foto: IMAGO/Rudi Fischer / M.i.S.

Sascha Mölders läuft regelmäßig für die zweite Mannschaft des SV Mering auf. Trotz der Tore des Kult-Stürmers konnte sein Team die Klasse nicht halten.

Schluss, aus, vorbei: Die Zeit für Sascha Mölders in der Kreisliga endet in dieser Saison. Zwei Spiele sind es noch, doch schon jetzt ist klar, dass es für ihn und den SV Mering II keine Chance mehr auf den Klassenerhalt gibt. Das Team ist Tabellenvorletzter, konnte aus 28 Spielen nur 18 Punkte holen. Die letzten zwei Teams der Liga steigen ab. Ex-Löwe Mölders spricht auf Instagram von einer „Katastrophensaison“. In der Vorsaison hatte man als Aufsteiger noch Platz sechs erreicht, doch nun geht es für die Mannschaft zurück in die Kreisklasse. Trotz seiner Zeit als Trainer beim SC Wiedenbrück kämpfte er fast Woche für Woche mit seinem Team um Punkte. In 18 Spielen stand der 41-Jährige in dieser Saison selbst auf dem Platz, dabei gelangen ihm zwölf Tore. Zuletzt bremste ihn eine Not-OP aus, sodass Mölders nur zusehen konnte, wie sein Team die letzten Chancen auf den Klassenerhalt verspielte.