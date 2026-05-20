Ex-Löwe Sascha Mölders steigt mit seinem Team aus der Kreisliga ab

Sascha Mölders läuft regelmäßig für die zweite Mannschaft des SV Mering auf. Trotz der Tore des Kult-Stürmers konnte sein Team die Klasse nicht halten.
Schluss, aus, vorbei: Die Zeit für Sascha Mölders in der Kreisliga endet in dieser Saison. Zwei Spiele sind es noch, doch schon jetzt ist klar, dass es für ihn und den SV Mering II keine Chance mehr auf den Klassenerhalt gibt. Das Team ist Tabellenvorletzter, konnte aus 28 Spielen nur 18 Punkte holen. Die letzten zwei Teams der Liga steigen ab.
Ex-Löwe Mölders spricht auf Instagram von einer „Katastrophensaison“. In der Vorsaison hatte man als Aufsteiger noch Platz sechs erreicht, doch nun geht es für die Mannschaft zurück in die Kreisklasse. Trotz seiner Zeit als Trainer beim SC Wiedenbrück kämpfte er fast Woche für Woche mit seinem Team um Punkte. In 18 Spielen stand der 41-Jährige in dieser Saison selbst auf dem Platz, dabei gelangen ihm zwölf Tore. Zuletzt bremste ihn eine Not-OP aus, sodass Mölders nur zusehen konnte, wie sein Team die letzten Chancen auf den Klassenerhalt verspielte.
Der SV Mering ist für Sascha Mölders und seine Familie seit Jahren eine Heimat. Sein Spieler-Debüt gab der 41-Jährige 2024 in der zweiten Mannschaft im Trikot seines Sohnes Noah. Zuvor coachte er das Team als Trainer mit zwei Meisterschaften in die Kreisliga. Seine Frau ist wie schon beim TSV Landsberg immer an seiner Seite. Sie ist aktuell Betreuerin des Teams. Sohn Noah kickt in der Bezirksliga-Mannschaft und läuft auch immer mal wieder zusammen in der zweiten Mannschaft mit Papa Sascha auf. Lio Mölders, 16 Jahre alt, ist für die Jugend im Einsatz.
Neben seiner „Wahlheimat“ Mering ist Mölders auch immer noch sehr mit seinen Ex-Vereinen, u.a. Rot-Weiss Essen und Duisburg verbunden. Der Ex-Löwe wurde in Essen geboren und kickte eineinhalb Jahre lang in der Regionalliga im Trikot von RW, ehe es ihn zum FSV Frankfurt zog. Am Wochenende war er für Magenta Sport im Einsatz und wünschte sich, dass am besten beide Mannschaften in die zweite Liga aufsteigen. Sein Wunsch wurde nicht ganz erfüllt, da Energie Cottbus sein Spiel gewann und Duisburg nicht über ein Unentschieden hinauskam. In die Relegation geschafft hat es jedoch RW Essen, das auf Greuther Fürth trifft.