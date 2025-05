Ex-Löwe Marius Willsch heuert in der A-Klasse bei Heimatverein an

„Marius ist für unseren Dorfverein natürlich ein Glücksfall“, wird Neukirchens Cheftrainer Christian Holzbauer auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Ab dem 1. Juli wird Willsch als spielender Co-Trainer tätig sein. Der 34-Jährige kam bereits diese Saison in zwei Ligaspielen zum Einsatz.

Neukirchen/München – Und wieder verschlägt es einen Ex-Profi zu den Wurzeln des Fußballsports. In den A-Klassen Passaus dürfte diese Nachricht bestimmt für Aufsehen sorgen: Marius Willsch , gebürtiger Passauer und Ex-Löwe, kehrt zu den Anfängen seiner Fußballerkarriere zurück und wird ab kommender Saison wieder Teil der SG Neukirchen/Engertsham .

Marius Willsch: Als spielender Co-Trainer soll er die SG Neukirchen durch den Umbruch führen

„Er ist ein sehr bodenständiger Typ“, sagt der sportliche Leiter der SG Raphael Rieder im Gespräch mit Fupa Oberbayern/Fussball Vorort. Durch eine Schambeinentzündung musste Willsch seine Profikarriere 2023 beenden. Zuletzt sei er mit seiner Frau in die Heimat gezogen und habe sich ein Haus gekauft, so Rieder. „Wir haben ihn gefragt, ob er zum Fußball kommen möchte.“ Und so einfach hat es geklappt.