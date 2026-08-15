Ex-Löwe Kevin Volland: Elfer-Hattrick gegen Kaufering Ex-1860-Profi erzielt beim 4:2 alle vier Tore von Thomas Ernstberger · Heute, 11:42 Uhr · 0 Leser

Nette Worte nach dem Spiel: Kevin Volland (l.) und Kaufering-Trainer Alex Wagner – Foto: Thomas Ernstberger

Der frühere Nationalspieler ist jetzt Dreh- und Angelpunkt sowie Top-Torschütze beim FC Thalhofen

Kaufering - Am Ende blieb Alex Wagner (35), dem Trainer des VfL Kaufering, nur die bittere Erkenntnis: „Deshalb heißt er Kevin Volland und hat vor drei Jahren noch in der Champions League gespielt.“ Es war der zu seinem Heimatverein zurückgekehrte, 15-fache Nationalspieler, der den 4:2-Sieg des FC Thalhofen zu einem Volland-Festival werden ließ. Ein Festival, zu dem die Kauferinger allerdings auch durch individuelle Fehler einen großen Teil beitrugen: Volland erzielte alle vier Tore der Gastgeber – drei davon per Foul-Elfmeter in der 55. 59. und 90. Minute. Ein „Elfer-Hattrick“ – das war auch für den Ex-Löwen etwas Neues. Die Kauferinger halfen dabei mit Fouls im Strafraum fleißig mit: Erst legte Keeper Michi Wölfl Timo Welte um, dann Manuel Wolf Kevins Bruder Robin Volland, wofür er Gelb-Rot kassierte, und schließlich nochmal Wölfl Marvin Wahler. Bei allen drei Strafstößen hatte der VfL-Torwart, der in der vergangenen Saison mehrere Elfer pariert htte, gegen den Ex-Profi nicht den Hauch einer Chance.

Wie gut, wenn man einen wie Volland im Team hat: Auch der Ausgleich zum 1:1, ein „Tor aus dem Nichts“ gegen die überlegenen Kauferinger, ging auf das Konto des besten Spielers der Bezirksliga, der inzwischen sieben Treffer auf dem Konto hat: Einfach mal aus 25 Metern abgezogen – und der Ball landete flach unten rechts im Netz (20. Minute). Das war genau das, wovor Wagner im Vorfeld gewarnt hatte: „Wir dürfen Volland nicht in Schussposition kommen lassen.“ Aber dafür ist 34-Jährige einfach noch viel zu stark – immer, wenn er am Ball war, wurde es gefährlich. So ein Stürmer hätte sicher auch dem TSV Landsberg (vier Tore in vier Spielen) gut getan. Aber Kevin wollte unbedingt nach Hause - und beim FC Thalhofen schießt er nicht nur die Tore, er ist auch der Liebling der Fans. Autogramme und Selfies mit dem ehemaligen Bundesliga-Star (277 Spiele für Hoffenheim, Leverkusen und Union Berlin) stehen, wie man nach dem Spiel sah, hoch im Kurs. Der Sieg der Allgäuer war für die Kauferinger ein Schlag ins Gesicht. Sie waren über weite Stecken der Partie die bessere Mannschaft, das gab sogar Volland zu. Und sie gingen früh in Führung. Yannik Dillinger schob nach schöner Vorarbeit von Bruder Basti zum 1:0 ein (17.). „Wir sind besser im Spiel und fahren gute Angriffe. Aber der letzte Pass kommt nicht an“, so Uli Stengelmair, der sportliche Leiter innder Pause.