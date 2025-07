Ex-Löwe Helmbrecht (30) denkt nach Grünwald-Aus an Karriereende: „Muss niemandem etwas beweisen“

Für Helmbrecht sind jetzt mehrere Optionen offen: Zum einen ein Comeback, vielleicht sogar bei Grünwald - „meine Trikotnummer wurde noch nicht vergeben“ - oder das frühzeitige Karriereende. „Das kann es gewesen sein, muss es aber nicht. Ich habe keinen Druck und lege jetzt erstmal eine Pause ein. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, außer vielleicht mir selbst.“ Besonders Verletzungen bremsten den 30-Jährigen immer wieder aus. „Immer wenn es bergauf ging, habe ich mir wieder weh getan und musste in die Reha. Das ist ermüdend und nervt irgendwann einfach nur noch.“

Ausschließen kann Helmbrecht bereits eine Rückkehr aufs Kleinfeld: „Ich habe mir zweimal das Kreuzband gerissen, beide Male auf Kunstrasen. Das brauche ich nicht mehr. Ich vermeide den Untergrund jetzt, so gut es geht.“

Nico Helmbrecht: „Ich vermisse die Kabine am meisten“

Bei der Vereinssuche ist für Helmbrecht zukünftig nicht mehr die Spielklasse von Bedeutung: „Der Spaß muss im Vordergrund stehen. Ich würde einfach nur noch mit meinen Kumpels spielen wollen. Ich vermisse die Kabine am meisten: Mit den Jungs zusammensitzen und Witze reißen.“

Aktuell genießt Helmbrecht die fußballfreien Monate, plant Urlaube und will den Sommer richtig genießen. Am besten gesund. „Das heißt nicht, dass ich aktuell nichts mache. Ich bin trotzdem dreimal die Woche in der Reha, aber ich will einmal den Sommer nicht auf Krücken verbringen.“ (Alexander Nikel)