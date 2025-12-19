Ex-Landesligastürmer Max Gruber zurück zur SG Walhalla

19 Punkte aus 19 Spielen: Die SG Walhalla ist auch in dieser Saison wieder in den Abstiegskampf der Kreisliga 1 verwickelt. Zur Winterpause rangieren die Regensburger zwar auf einem Nichtabstiegsplatz, doch die Relegationszone ist bedrohlich nahe. Damit es mit dem anvisierten direkten Klassenerhalt klappt, ist man nun auf dem Transfermarkt tätig geworden. Der Verein vom Regen-Ufer kann zwei Winter-Neuzugänge präsentieren. Zum einen kehrt Torjäger Maximilian Gruber vom FC Rosenhof zu seinem frühen Klub zurück und wird bei der SGW künftig als spielender Co-Trainer fungieren. Zum anderen hat man sich die Dienste von Jungspund Louis Nagler vom SV Sarching gesichert.

Mit Max Gruber konnte die SG Walhalla einen „verlorenen Sohn“ zurücklotsen. Der 28-Jährige kommt vom A-Klassisten FC Rosenhof, den er bis dato als Spielertrainer anleitete. Zuvor stürmte Gruber ein halbes Jahr lang für den damaligen Landesligisten TB/ASV Regenstauf. Immerhin 14 Mal kam er in der dritthöchsten Amateurklasse zum Einsatz. Bereits in der Vergangenheit ging er mehrere Jahre für Walhalla auf Torejagd. „Max ist ein technisch extrem versierter Spieler und soll die Offensive der SGW beleben. Seine Scorerwerte der letzten drei Jahre sind schlicht atemberaubend. Wir freuen uns riesig auf Max und sein Können“, teilt der Kreisligist in den sozialen Medien mit. In der Tat ließ Gruber beim FC Rosenhof mit Traum-Quoten aufhorchen. So gelangen ihm in 45 A-Klassen-Spielen sagenhafte 60 Tore und rund 50 Assists.



Am Holzhof übernimmt Gruber ab sofort die Rolle des spielenden Co-Trainers. Gemeinsam mit dem bisherigen Coach Antonio Aljaro Campana bildet er das neue Trainerteam der SG Walhalla. Dafür gibt Martin Kocyba sein Traineramt ab und kehrt an seinen bewährten Posten als sportlicher Leiter zurück.



Mit Louis Nagler kann der Stadtklub noch einen weiteren Winter-Neuzugang vorstellen. Der 19-Jährige kommt vom SV Sarching. Ausgebildet wurde er beim SSV Jahn Regensburg und beim ASV Cham. „Der Linksfuß fühlt sich auf der Außenbahn am wohlsten und überzeugte sofort mit seiner offenen und zielgerichteten Art“, so sein neuer Verein. In den verbleibenden sieben Saisonspielen soll unbedingt der direkte Klassenerhalt realisiert werden. Los geht die Mission am 29. März mit einem Auswärtsmatch beim TSV Wörth.