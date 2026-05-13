Ex-Landesligaspieler Weizer hängt Schuhe an den Nagel Aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme beendet der Kapitän der SF Ursulapoppenricht seine aktive Laufbahn von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der bisherige Kapitän Michael Weizer (links) steht den Sportfreunden Upo nicht mehr zur Verfügung. – Foto: Josef Trummer

Bei den Sportfreunden Ursulapoppenricht geht der Kapitän von Bord. Michael Weizer hat sich dazu entschlossen, mit 30 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und seine aktive Spielerkarriere zu beenden. Das teilte „Upo“ am Mittwoch mit. „Eine Nachricht, die uns und auch ehemalige Weggefährten durchaus wehmütig stimmt“, schreibt der Nord-Bezirksligist auf seinen sozialen Kanälen. Im Trikot des FV Vilseck, des SC Luhe-Wildenau und der SF Upo machte sich Weizer über die Jahre einen Namen als Sympathieträger und als stete Konstante in der Abwehrkette. Nun ist Schluss – zumindest auf dem Feld.

Nach seiner Jugendzeit beim FC Amberg startete „Weizi“ seine Laufbahn im Herrenbereich beim damaligen Bezirksligisten FV Vilseck und feierte dort unter anderem seinen ersten Aufstieg. Nach sechs Jahren zog es ihn zum SC Luhe-Wildenau, wo er maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Landesliga im Frühjahr 2023 hatte. Auch in Oberwildenau etablierte er sich rasch als absolute Konstante in der Hintermannschaft. Nach drei Jahren beim SC wechselte Weizer schließlich zu den Sportfreunden nach Upo. Als Kapitän führte er die Mannschaft im ersten Bezirksliga-Jahr der Vereinsgeschichte zum Klassenerhalt.



Aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme hat sich Michael Weizer nun dazu entschieden, seine aktive Spielerkarriere zu beenden. Man darf gespannt sein, ob der 30-Jährige früher oder später in einer anderen Funktion wieder im hiesigen Amateurfußball in Erscheinung treten wird. „Weizi, wir wünschen dir für deine Zukunft nur das Beste! Danke für deinen unermüdlichen Einsatz, deinen Charakter auf und neben dem Platz sowie die vielen gemeinsamen Momente. Danke für alles, Capitano!“, geben die Sportfreunde ihrem Kapitän zum Abschied warme Worte mit auf den Weg.





Beim Bezirksligisten aus Upo ist Weizer bei Weitem nicht der einzige Abgang diesen Sommer. Auch die Abschiede von Alexander Bittner (zum SV Hahnbach), Elias Grünwald (zum TuS Rosenberg), Tizian Hammer (zum FC Amberg) und Markus Graf (als spielender Co-Trainer zum 1. FC Schlicht) sind spruchreif. Die entstehenden Lücken gilt es zu füllen. Sportlicher Leiter Josef Nitzbon dürfte sicherlich zeitnah Vollzug in Sachen Neuverpflichtungen melden.