Ex-Landesligaspieler coacht Pfraundorf – Fuchs übernimmt Eichlberg

Im Barbinger Lager war man auf der Suche nach einer geeigneten Ergänzung fürs Trainerteam. Spielercoach Matthias Regnat wird ja auch auf dem Platz seine Erfahrungen einbringen. Deshalb sollte zusätzlich ein Linientrainer her. Fündig wurden die Verantwortlichen des Einser-Kreisklassisten in Christian Petrik. Der erfahrene 50-Jährige coachte jahrelang den TSV Großberg II und soll nun Regnat als Trainerassistent bestmöglich unterstützen. „Mit Christian ergänzen wir unser Trainerteam um einen erfahrenen Fachmann, der im Fußballkreis Regensburg hervorragend vernetzt ist. Seine starke Arbeit bei der letzten Station und seine klare Handschrift haben uns überzeugt. Ich kenne und schätze ihn seit vielen Jahren“, erklärt Abteilungsleiter Johannes Giglberger, der anfügt: „Angesichts unseres großen Kaders und der Doppelfunktion von Matthias Regnat als Spielertrainer war diese Verstärkung wichtig. So sind wir bestens aufgestellt, um im Jahr unserer Fahnenweihe eine leidenschaftliche Saison zu spielen.“



Bei der in der Kreisklasse 3 beheimateten DJK-SV Oberpfraundorf sagte Andreas Geiger nach vier Jahren adieu. Er hatte das Team in die Kreisklasse zurückgeführt. Verein und Trainer einigten sich gemeinsam auf eine Beendigung der Zusammenarbeit. „Wir möchten damit nach den sehr erfolgreichen Jahren noch einmal frischen Wind in die Mannschaft bringen und so die positive Entwicklung fortführen“, hieß es zuletzt in einer Mitteilung des Klubs aus dem Markt Beratzhausen. Nun steht fest, wer in Geigers Fußstapfen tritt. Die Führungsriege um Abteilungsleiter Tobias Liebl einigte sich mit Patrick Hofmeister auf eine Zusammenarbeit. Der 37-kickte spielte einst unter anderem bei Hankofen, Jahn Regensburg und Fortuna Regensburg in der Landesliga, ließ seine Karriere beim TV Parsberg ausklingen. Erfahrung als Trainer sammelte er bisher als „Co“ in Parsberg sowie bei der Seniorenmannschaft der SG Beratzhausen/Oberpfraundorf. Hofmeister kennt die Gegebenheiten und handelnden Personen in Pfraundorf also bereits. Das dürfte ihm den Einstieg erleichtern.



Eine Trainer-Ära ist jüngst auch bei der DJK Eichlberg/Neukirchen zu Ende gegangen. Nach drei erfolgreichen Jahren gab Stefan Schnaus das Amt des Spielertrainers ab. Unter die Leitung des 31-Jährigen fiel die Rückkehr ins Kreisoberhaus im Jahr 2023 – nach 16-jähriger Abstinenz. Anschließend führte Schnaus das Team zwei Mal zum souveränen Klassenerhalt in der Kreisliga 2. Diese erfolgreiche Zeit möchte Christian Fuchs fortsetzen. Der neue Übungsleiter betreute in der Vergangenheit bereits die Eichlberger Frauenmannschaft. Zuletzt gehörte er als Co-Trainer dem Trainerteam des TSV Beratzhausen an. „Wir begrüßen unseren neuen Trainer und wünschen viel Erfolg“, schreibt die DJK auf ihren sozialen Kanälen.