Ex-Landesligakicker wird Spielercoach in der A-Klasse

Die SG Aiglsbach / Meilenhofen freut sich, zur Saison 2026/27 Franz Saller als neuen Spielertrainer der beiden Mannschaften der Spielgemeinschaft begrüßen zu dürfen. Der Routinier war zuletzt als Co-Spielertrainer beim Kreisligisten TSV Abensberg tätig und bringt darüber hinaus wertvolle Erfahrung aus seinen früheren Stationen mit. Der 36-Jährige kickte unter anderem in jungen Jahren beim TV Schierling in der damaligen Bezirksober-, wie in der Landesliga.
"Mit seiner sportlichen Qualität, seiner Erfahrung auf und neben dem Platz sowie seinem Fußballverständnis ist Franz für unsere SG eine optimale Lösung. Besonders überzeugt hat uns neben seiner Erfahrung auch seine Persönlichkeit: Franz ist jung, engagiert und passt charakterlich hervorragend zu unseren beiden Vereinen. Genau diese Mischung aus Erfahrung, Einsatzbereitschaft und Menschlichkeit macht ihn zur idealen Besetzung für die Aufgabe als Spielertrainer. Wir freuen uns sehr trotz des Abstiegs in die A-Klasse mit Franz gemeinsam in die Saison 2026/27 zu starten und sind überzeugt, dass er wichtige Impulse für die sportliche Entwicklung unserer SG setzen wird. Wir heißen Franz herzlich willkommen und wünschen ihm viel Erfolg, eine gute Zusammenarbeit und vor allem eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison", heißt es von Seiten des TV Aiglsbach und TV Meilenhofen.