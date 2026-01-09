Ex-Landesliga-Kicker (25) plötzlich MLS-Stammspieler

Minnesota – Nach einer aufregenden Profi-Saison mit dem MLS-Team von Minnesota United ist der Ex-Kirchheimer Morris Duggan gemeinsam mit seiner Frau Halley auf Heimaturlaub gewesen und genoss die Fußball-Auszeit mit seiner Familie. Außerdem traf sich der 25-Jährige gleich zweimal mit ehemaligen Teamkollegen zum Soccer-Five im Sporttraum Heimstetten – unter anderem waren Philipp und Paul Maiberger, Marco Flohrs, Marco Wilms, Peter Schmöller, Florian Rädler sowie Sebastian Zielke am Start. „Das hat Spaß gemacht“, sagte der KSC-Kapitän, der Duggans Entwicklung „wirklich mega“ findet: „Als er damals aufs College ist, habe ich nicht damit gerechnet, dass er MLS-Stammspieler wird. Aber nach und nach hat man dann schon gehofft, dass er es packt.“ Im Gespräch mit dem Münchner Merkur zieht Duggan eine Zwischenbilanz.

Herr Duggan, Ihr Vertrag bei Minnesota United ist gerade um ein weiteres Jahr verlängert worden. Was ist diesmal anders als unmittelbar vor der vergangenen Saison?

Die Ausgangslage war damals deutlich schwieriger: Ich kam nach meiner Leihe zum Zweitligisten FC Rhode Island zurück ins Team, hatte dort zwar gut gespielt, war aber vom Ansehen her noch nicht da, wo ich jetzt bin – meine Erwartungen sind jetzt andere. Damals war ich froh, dass mein Vertrag überhaupt verlängert wurde, jetzt bin ich nicht mehr allein damit zufrieden, Teil des Kaders zu sein, ich will – und das ist auch klar über meinen Agenten so kommuniziert – jetzt Stammspieler bleiben. Das Trainerteam bleibt, die Ausgangslage ist fair, ich habe mir eine gute Position erarbeitet und strebe einen längerfristigen Vertrag an. Klingt sehr selbstbewusst. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus?

Beim dramatischen Sieg im Playoff-Rückspiel gegen Seattle Sounders habe ich mein persönliches Highlight 2025 erlebt.

Morris Duggan

Die Signale waren sehr früh sehr positiv. Die Verantwortlichen haben mir gesagt, dass sie weiter mit mir planen, und der mit mir konkurrierende Rookie wurde nicht übernommen. Zudem war ich damals bereits mit Halley verlobt, und es war klar, dass wir auch bald heiraten. Jetzt muss ich nicht mehr auf einen der acht internationalen Plätze im Kader hoffen. In der Vorbereitung habe ich alles gegeben, war in den Fitnesstests ganz oben dabei. Das schätzen die Trainer sehr, weil unsere Spielweise sehr physisch ist – sie wissen, ich tracke unter anderem meine ganzen Laufwege und bin sehr diszipliniert.

Wie ging’s weiter?

Der neue linke Innenverteidiger für die Dreierkette (der Argentinier Nicolás Romero unterschrieb für drei Jahre, d. Red.) besaß noch kein Visum. Ich habe in der Vorbereitung und beim abschließenden Turnier in Kalifornien überzeugt und bereits dort erfahren, dass ich am ersten Spieltag in der Startelf stehe. Das war eine richtig coole Sache, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass sich die Verantwortlichen so früh festlegen.

In den ersten sechs Partien haben Sie dann tatsächlich komplett durchgespielt, dann folgte eine knapp zweimonatige Durststrecke mit nur sehr wenigen Einsatzminuten. Was ist da passiert?

Zum einen kehrte unser Kapitän Michael Roxall aus seiner Länderspielpause zurück, zum anderen war klar, dass Romero seine Chance bekommen würde, und er hat es solide gelöst. Im Nachhinein betrachtet fand ich das nicht fair, ich habe ja schließlich prima performt.

Wie kam es, dass Sie gegen Ende der Regular Season und auch in den Playoffs wieder in die Startelf rutschten?

Ich habe plötzlich wieder meine Chance bekommen, obwohl Romero fit war. Vermutlich haben die Trainer gesehen, dass ich nicht aufgebe, mich nicht hängen lasse und weitermache. Und ich habe die Chance genutzt – und beim dramatischen Sieg im Playoff-Rückspiel gegen Seattle Sounders mein persönliches Highlight 2025 erlebt.

Inwiefern?

Das Hinspiel gegen Seattle hatten wir schon im Elfmeterschießen gewonnen, und ich saß angeschlagen draußen. Im Rückspiel war ich wieder fit und kam wieder rein. Dann liegen wir nach zehn Minuten mit 0:2 hinten, und mir unterläuft beim zweiten Gegentor ein dummer Fehler. Da habe ich etwas Entscheidendes gelernt.

Nämlich?

Früher hätte mich das womöglich komplett aus der Bahn geworfen – da ist das bis dahin wichtigste Spiel der Saison, und du vergeigst es. Aber ich habe für mich genau registriert, dass ich mich nicht hängen lassen darf, dass Fehler eben passieren und es darauf ankommt, wie du damit umgehst, wie du reagierst. Das hat auch der Trainer gesehen und mir nach dem Spiel so gesagt. Kurz vor Schluss haben wir noch zum 3:3 ausgeglichen und beim Elfmeterschießen habe ich meinen Penalty verwandelt.

Gegen Thomas Müller will ich natürlich unbedingt auf dem Platz stehen.

Morris Duggan

Im Conference-Halbfinale ist Ihr Team dann beim 0:1 gegen San Diego FC ausgeschieden, zu einem möglichen Duell mit Thomas Müller und den Vancouver Whitecaps ist es nicht mehr gekommen. Freuen Sie sich – gerade auch als Fan des FC Bayern – schon auf den 15. März, wenn es in der Western Conference gegen die Bayern-Legende geht?

Klar, und da will ich natürlich unbedingt auf dem Platz stehen. Es war schon ein Wahnsinns-Hype hier rund um das Finale Müller gegen Lionel Messi von Inter Miami.

Was nehmen Sie persönlich aus diesem Jahr mit?

Es gibt so viele Talente da draußen, und es ist nicht gesagt, dass du es schaffst, wenn du beim FC Bayern oder beim TSV 1860 ausgebildet worden bist. Du musst viel investieren, aber eben auch Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und deine Chance nutzen, wenn sie sich dir bietet. Ich habe erst mit 18 Jahren den Weg in Richtung Profi eingeschlagen, ohne je wirklich hochklassig zu spielen – das ist untypisch. Aber auch dieser Weg kann funktionieren. (guv)