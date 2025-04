Ex-Landesliga-Keeper Kühnle verstärkt TSV Gräfelfing: „Eine Alles-kann-nichts-muss-Situation“

Im Spitzenspiel von Kreisklasse-Tabellenführer TSV Gräfelfing gegen Verfolger TSG Pasing (5:0) ist am Samstag ein Name auf dem Spielberichtsbogen aufgetaucht, den man im Würmtal schon länger nicht mehr gelesen hatte.

Als Vertreter von Torwart Luca Titze fungierte nämlich Konstantin Kühnle, der langjährige Stammtorhüter des TSV Neuried. Der 32-Jährige war 2018 vom württembergischen Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd zum damaligen Landesligisten ins Würmtal gewechselt. Seitdem war der 1,98-Meter-Hüne in Neuried Stammtorhüter und in den vergangenen Jahren auch Kapitän gewesen, ehe er im Sommer seine fußballerische Laufbahn eigentlich bereits beendet hatte.

Gräfelfings Trainer, Andreas Gries, erklärt, wie es dazu kam, dass Kühnles Spielerpass nun an der Hubert-Reißner-Straße liegt: „Joey Brenner ist leider beruflich stark eingespannt, daher haben wir zumindest für die Trainingseinheiten einen zweiten Torhüter gesucht und sind schon vor einiger Zeit auf ihn gekommen.“ Der Neuzugang trainiert laut Gries bereits seit einiger Zeit mit, stand aber am vergangenen Wochenende erstmals im Kader der Wölfe. Allerdings ist der Keeper, der in Gräfelfing auf einige Ex-Neurieder trifft, wie auch der früher ebenfalls höherklassig aktive Brenner beruflich gut ausgelastet. „Das ist eine Alles-kann-nichts-muss-Situation“, erklärt Gries. Allein durch seine Präsenz und aufgrund seiner Erfahrung sei Kühnle jedoch schon eine echte Bereicherung für das Team.