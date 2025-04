Ex-Lam-Kapitän Bernhard Seiderer wird Jugendtrainer in Kötzting

Die neuformierte U19 übernimmt C-Lizenz-Inhaber Stefan Wagner. Der 35-Jährige, hervorgegangen aus dem SV Lohberg, war schon einmal für den Nachwuchs der Rotblauen tätig, ehe er interimsweise die Landesligamannschaft coachte. Danach trainierte er die U19 des ASV Cham. Bei seiner letzten Station war er Cheftrainer des SV Arnbruck. „Mit Stefan kehrt ein alter Bekannter an den Roten Steg zurück, der bereits erfolgreich bei uns im Nachwuchsbereich gearbeitet hat. Die letzten Jahre war er zudem im Herrenbereich tätig. Nun soll er sein Wissen und seine Erfahrung weitergeben“, freut sich Hollmeier über Wagners Zusage.



Neu an der Seitenlinie ist dagegen Bernhard Seiderer, der die Kötztinger U17 übernimmt. Der 30-Jährige war selbst aktiver Spieler, kickte im Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham und war Kapitän der SpVgg Lam. Zuletzt ließ er seine fußballerische Karriere bei seinem Heimatverein SV Steinbühl ausklingen. Für Seiderer ist es die erste Trainerstation. „Bernhard hat selbst jahrelang höherklassig gespielt und dabei viel miterlebt. Bei uns möchte er nun den Schritt ins Trainergeschäft wagen, worüber wir uns sehr freuen“, sieht Plötz viel Potenzial im Neuling.



C-Lizenz-Inhaber Wolfgang Mühlbauer wird auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank der U15 sitzen. Der 48-Jährige ist seit über zehn Jahren in verschiedenen Positionen für den FC-Nachwuchs verantwortlich. „Wolfgang leistet schon jahrelang sehr gute Arbeit bei uns. Auch heuer sorgt er mit seiner Mannschaft in der Bezirksoberliga für Furore“, freuen sich Hollmeier und Plötz über das weitere Engagement.



Mit Kilian Ettl übernimmt eine spannende Personalie die U13 des 1. FC Bad Kötzting. Der 19-Jährige lernte das Fußballspielen beim SV Konzell, bevor er zum ASV Cham wechselte. Es folgte der Wechsel zum FC Augsburg, den er nach zwei Jahren wieder verließ. Aktuell kickt er noch für die U19 der Kreisstädter, ab Sommer verstärkt er die Landesligamannschaft der Rotblauen. „Kilian hat eine ausgezeichnete Ausbildung in Cham und Augsburg genossen, er spielt seit vielen Jahren auf hohem Niveau. Erste Schritte als Trainer machte er bereits im Kleinfeldbereich des ASV“, sagt Plötz über den Jungspund.



Auch bei der Ausbildung der Torhüter erhalten die Badstädter Zuwachs. So ergänzt Andras Kristoffy künftig das bisherige Trainerteam um Martin Bösl, Alexander Kracun und Tobias Vogl. Der 42-jährige Ungar ist im Landkreis Cham kein Unbekannter, war er doch viele Jahre Stammtorwart und Leistungsträger bei der DJK Vilzing. Zuletzt stand er beim SV Konzell zwischen den Pfosten.



Nicht nur die sportlichen Jugendleiter Karl-Heinz Hollmeier und Matthias Plötz, sondern auch die Bereichsleiter Michael Kurnoth und Karl-Josef Weber zeigen sich glücklich, dass bereits frühzeitig diese Trainerposten besetzt sind. Damit sieht sich die Jugendabteilung für die neue Saison hervorragend aufgestellt, um den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzusetzen.