Ex-KFC-Uerdingen-Trainer vor dem Abstieg mit Traditionsklub

Joppe hatte im Winter 2022/23 beim KFC unterschrieben und sollte den Klub nach dem Absturz aus der 3. Liga und dem Doppelabstieg wieder zurück in die Regionalliga führen – trotz sieben Punkten Abstand auf den Aufstiegsplatz. Ende März wurde er nach neun Punkten aus sieben Spielen wieder gefeuert. „Wir wollten mit dem Trainerwechsel im Dezember einen Impuls setzen und noch einmal im Aufstiegskampf angreifen. Wir müssen uns eingestehen, dass wir sowohl vom Auftritt, als auch in der Tabelle weiter abgerutscht sind. Da wir keinerlei Anzeichen für eine Trendwende zum Positiven erkennen können, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, begründete der damalige Vorsitzende Damien Raths die Panik-Entlassung. Für ihn kam damals Marcus John. Die Saison beendet der KFC auf Rang sechs.