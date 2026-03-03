 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Ex-KFC-Uerdingen-Trainer vor dem Abstieg mit Traditionsklub

Sein Engagement beim KFC Uerdingen endete nach nur sieben Spielen. Mittlerweile ist Björn Joppe beim FC Remscheid gelandet – und steht kurz vorm Abstieg in die Bezirksliga.

von Marvin Wibbeke · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Schafft Björn Joppe den Klassenerhalt mit dem FCR?
Schafft Björn Joppe den Klassenerhalt mit dem FCR? – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
FC Remscheid
Björn Joppe
Björn Joppe

Die großen Zeiten des FC Remscheid sind bekanntlich schon lange vorbei. In den 80er Jahren hatten sich die Bergischen in die zweite Bundesliga vorgearbeitet und spielten dort zwischen 1982 und 1993 insgesamt fünf Jahre (als BV 08 Lüttringhausen, BVL Remscheid und FC Remscheid). Seit bald neun Jahren spielt der Klub in der Landesliga und war zuletzt durch die Verpflichtung von Torsten Legat bundesweit in den Schlagzeilen. Das Engagement des Kultprofis währte am Ende jedoch nur neun Monate.

Mittlerweile hat Björn Joppe das Sagen an der Seitenlinie des Landesligisten. Der frühere Coach des KFC Uerdingen arbeitet seit Oktober als Cheftrainer des FCR, allerdings weitestgehend erfolglos. Der frühere Profi des VfL Bochum hat in zwölf Partien bisher erst einen einzigen Sieg eingefahren (1:0 gegen Union Nettetal) und zwei Unentschieden geholt. Neun Partien gingen verloren. Zuletzt vier in Folge. Als Tabellen-17. – der TVD Velbert hat seine Mannschaft zurückgezogen – und Letzter steht der Verein kurz vor dem Abstieg in die Bezirksliga. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt acht, respektive neun Punkte. Je nachdem, wie viele Mannschaften auf der Landesliga letztendlich absteigen. Joppe darf allerdings noch weitermachen.

FCR-Vorstand muss gehen, Joppe nicht

Konsequenzen gab es aber an anderer Stelle: Mit Karsten Schievelbusch ist ein Vorstandsmitglied zu Beginn des Jahres zurückgetreten. „Die Veröffentlichung erfolgt bewusst zu einem späteren Zeitpunkt, da Herr Schievelbusch im Auftrag des Gesamtvorstandes die Gespräche mit Spielern im Rahmen der Wintertransferperiode im Sinne des Vereins erfolgreich abgeschlossen hat. Damit wurde ein reibungsloser sportlicher Übergang gewährleistet und die Kontinuität der laufenden Planung sichergestellt.“, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung.

Joppe hatte im Winter 2022/23 beim KFC unterschrieben und sollte den Klub nach dem Absturz aus der 3. Liga und dem Doppelabstieg wieder zurück in die Regionalliga führen – trotz sieben Punkten Abstand auf den Aufstiegsplatz. Ende März wurde er nach neun Punkten aus sieben Spielen wieder gefeuert. „Wir wollten mit dem Trainerwechsel im Dezember einen Impuls setzen und noch einmal im Aufstiegskampf angreifen. Wir müssen uns eingestehen, dass wir sowohl vom Auftritt, als auch in der Tabelle weiter abgerutscht sind. Da wir keinerlei Anzeichen für eine Trendwende zum Positiven erkennen können, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, begründete der damalige Vorsitzende Damien Raths die Panik-Entlassung. Für ihn kam damals Marcus John. Die Saison beendet der KFC auf Rang sechs.