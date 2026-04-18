Ex-KFC-Uerdingen-Sponsor unter Verdacht

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden gegen ehemalige Leitungskräfte der Unternehmensgruppe „dasbob“ stehen offenbar erst am Anfang. – Foto: IMAGO IMAGES

Die Unternehmensgruppe „dasbob“ war eine Zeit lang in Krefeld omnipräsent, aber nie richtig greifbar. Unternehmensgründer Frank Spasojevic hatte zuvor publikumswirksam nicht weniger als die Revolutionierung des Onlinehandels angekündigt, die moralisch-ethische Rolle betont und die Vorteile seines Geschäftsmodells für den stationären Handel und die Innenstädte hervorgehoben. Einem Algorithmus und einer Bestellsoftware sollte dabei eine zentrale Bedeutung zukommen. Die Marketing-Maschinerie lief auf Hochtouren, noch bevor ein erster Euro verdient wurde. Der Schritt ins operative Geschäft erfolgte nie.

Dafür machten die führenden Köpfe zunächst als freigiebige Sponsoren für den KFC Uerdingen von sich reden. Doch die vertraglichen Versprechen wurden nicht eingehalten. Ende 2023 war es dann so weit. Eine Krefelder Anwaltskanzlei stellte einen Insolvenzantrag für mehrere Gesellschaften der Gruppe. Parallel gingen die ersten Strafanzeigen bei den Staatsanwaltschaften in Hamburg – wo die Unternehmensgruppe im Handelsregister eingetragen war – und in Krefeld gegen die Verantwortlichen ein. Die Zuständigkeiten der Strafverfolgungsbehörden mussten zunächst geklärt werden. Heute – zweieinhalb Jahre später – ist klar, die Staatsanwaltschaft Krefeld ist aktuell Herr des Verfahrens.

Auf Anfrage erklärte die Staatsanwaltschaft in Hamburg, dass bei ihr Anfang 2024 zwei Strafanzeigen gegen Mitarbeiter des genannten Unternehmens eingegangen seien. „Das Verfahren ist von der Staatsanwaltschaft Krefeld übernommen worden“, informierte die Juristen aus Hamburg jetzt. Weitere Verfahren wegen Betruges seien in der Hansestadt gegen die Mitarbeiter von „dasbob“ nicht anhängig, heißt es weiter. Zusätzliche Auskünfte über etwaige Strafverfahren gegen Verantwortliche von „dasbob“ könne die Staatsanwaltschaft Hamburg zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilen. Eventuell sei das zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Ebenso knapp fiel auch die Information der Staatsanwaltschaft Krefeld zum Sachverhalt. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Dezernenten könne die Behörde mitteilen, dass die Ermittlungen weiterhin andauern. „Weitere Auskünfte können – jedenfalls derzeit – nicht erteilt werden“, erklärte die Staatsanwaltschaft Krefeld.

Offenbar sind die Ermittlungen noch im Anfangsstadium. Spasojevic erklärte auf Anfrage, dass er über Ermittlungen gegen ihn und frühere Geschäftsführer „nicht informiert worden“ sei. Er habe keine Kenntnisse darüber, was ihm und früheren Mitarbeitenden womöglich vorgeworfen werde. Entsprechend könne er keine Stellungnahme abgeben. Spasojevic erklärte, es sei in der Vergangenheit so viel Porzellan zerschlagen worden, dass er sich wünsche, dass „Ruhe“ einkehre.

Zum Hintergrund: Aus einem Bericht des Insolvenzverwalters Gideon Böhm an das Amtsgericht Hamburg vom 27. August 2024 geht hervor, dass die Gläubiger nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens gleichsam Schlange standen: darunter Behörden, Versicherungen, Vermieter, Firmen, Leasingpartner, ehemalige Mitarbeiter und Privatpersonen.

Keine Erlaubnis für Kryptogeschäfte

Der Antrag zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit ging Ende 2023 beim Amtsgericht Krefeld ein. Nahezu zeitgleich hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor dem Geschäftsmodell gewarnt. Sie warnte vor Angeboten der „dasbob“ Vertriebs GmbH. Es bestehe der Verdacht, dass das Unternehmen Token auf seiner Website verkaufe und damit ohne Erlaubnis das E-Geld-Geschäft (Bezahlverfahren im Internet) betreibe. Zudem verdächtigt die BaFin das Unternehmen, eine Wallet für „bobcoins“ (Aufbewahrungsort für Kryptowährung) anzubieten und damit ohne Erlaubnis das Kryptoverwahrgeschäft zu erbringen. Das Kryptoverwahrgeschäft ist eine Finanzdienstleistung, die sich auf Kryptowerte und Kryptowertpapiere beziehen kann.

Weil die Gesellschaften der Unternehmensgruppe „dasbob“ im Handelsregister Hamburg eingetragen sind, übernahm das Amtsgericht der Hansestadt die Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens für die „dasbob Ideenfabrik GmbH“, „dasbob Vertriebs GmbH“ und „dasbob Logistik GmbH“ wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.

Der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter beschrieb die Geschäftsidee der Firmengruppe so: „Zentral für das Geschäftsmodell der Gruppe sollte ein Vollsortiment-Onlineshop werden, bei dem die Kunden durch einen selbst entwickelten Algorithmus günstiger als anderswo, klimaneutral und taggleich einkaufen können. Ein Geo-Bezirk versorgt 10.000 Einwohner und hat einen Radius von zehn Kilometern. Gleichzeitig sollte dem Kunden ein gutes soziales Gefühl vermittelt werden, indem ein Großteil der erhofften Gewinne über den Verein dasbob e. V. in soziale Projekte fließen sollte.“ Offenbar stand das Vorhaben von Beginn an auf tönernen Füßen. Böhm geht davon aus, dass sogar Teile der 25.000-Euro-Einlage für die Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung nicht erfolgt seien. Der Posten der nachzuzahlenden Einlage in Höhe von 10.000 Euro macht in der Aufstellung Böhms den Hauptteil des Vermögens von knapp 12.000 Euro aus. Dem gegenüber standen neben Gerichtskosten und Honorare für den Insolvenzanwalt unter anderem Forderungen der Arbeitsagentur, der Krankenkasse, des Finanzamtes und eines Käufers von Kryptowährung – erwähnte bobcoins – aus Moers in Höhe von 180.000 Euro.

Wie etwaige strafrechtlich relevante Vorwürfe aussehen könnten, kann nur vermutet werden. Im Raum stehen mutmaßliche Delikte wie Insolvenzverschleppung, Betrug und Vergehen gegen das Kreditwesengesetz.