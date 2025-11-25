Ex-KFC Trainer Lewejohann erhält Uefa A-Lizenz

René Lewejohann, der den KFC Uerdingen in der vergangenen Saison in der Regionalliga West bis zum insolvenzbedingten Rückzug trainiert hatte, ist seit Anfang Oktober Trainer beim Westfalen-Oberligisten Rot Weiss Ahlen . Dort hat er aktuell nicht allzu viel Grund zur Freude. Denn der Traditionsverein steckt mitten im Abstiegskampf der fünften Liga, liegt derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz, unter der Leitung von Lewejohann gab es in der Liga noch keinen Sieg, allerdings zwei Erfolgserlebnisse im Kreispokal.

In der vergangenen Woche hatte der Trainer dann aber doch einen Grund zum Feiern, auch wenn dieser nicht mit der sportlichen Situation seines Oberliga-Klubs zu tun hat. Denn Lewejohann hat den Lehrgang zur UEFA A-Lizenz, der zweithöchsten Trainerqualifikation im europäischen Fußball, erfolgreich beendet. In der vergangenen Woche erhielt Lewejohann seine offizielle Urkunde an der DFB-Akademie in Frankfurt und schloss damit einen intensiven, fast zehnmonatigen Ausbildungsprozess ab. Der Lehrgang, der sowohl in Kaiserau als auch an der DFB-Akademie stattfand, gilt als besonders anspruchsvoll. Inhalte wie Spielstruktur, Trainingssteuerung, Philosophieentwicklung, Führungsverhalten und taktische Analyse gehören zu den zentralen Bausteinen.

„Ich bin sehr erleichtert und gleichzeitig unglaublich stolz. Die A-Lizenz ist der Lohn für viele Monate harte Arbeit, in denen ich mich intensiv mit modernen Spielprinzipien, Führungsstilen und Trainingsmethoden auseinandergesetzt habe. Der Lehrgang hat mich persönlich und fachlich weitergebracht – und ich freue mich darauf, dieses Wissen nun noch stärker in meine Arbeit bei Rot Weiss Ahlen einfließen zu lassen“, wird René Lewejohann in einer Mitteilung auf der Ahlener Website zitiert.

Während des Lehrgangs stellte der Ahlener Trainer unter anderem seine eigene Spielvision vor und präsentierte anhand von Videosequenzen seine fußballerische Handschrift. Die kontinuierliche Arbeit habe seinen Blick noch einmal geschärft und seine Herangehensweise verfeinert. Mit der UEFA A-Lizenz ist Lewejohann berechtigt, Mannschaften bis zur 3. Liga zu trainieren und gehört nun zum Kreis der höchsten Trainerqualifikationen unterhalb der Pro-Lizenz.

Kürzlich hat René Lewejohann seinem alten Verein, dem KFC Uerdingen, einen Besuch abgestattet. Er sah das umkämpfte Top-Spiel gegen die SpVg Schonnebeck, das der KFC mit 1:0 für sich entschieden hatte. An diesem Nachmittag in der Grotenburg war gut zu erkennen, dass Lewejohann bei den Uerdinger Fans nach wie vor sehr beliebt ist. Er musste viele Hände schütteln und für Fotos mit den Fans posieren.