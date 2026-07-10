Ex-KFC-Spieler Kingsley Marcinek monatelang gesperrt

Kingsley Marcinek wird eine Falschaussage vorgeworfen. – Foto: Markus Becker

Während seiner kurzen Zeit beim KFC Uerdingen hat Kingsley Marcinek wenig Schlagzeilen geschrieben. Der Verteidiger hatte in der abgelaufenen Saison sieben Spiele für den KFC gemacht, seit Anfang Oktober aber stand er nicht mehr auf dem Platz. Es folgte die Trennung im Winter, er wechselte in die Oberliga Westfalen zum SV Schermbeck. Dort geriet Marcinek, der auf der Plattform Tiktok knapp 500.000 Follower hat, mehr in den medialen Fokus – aber nicht nur aus sportlichen Gründen.

Falschaussage zum Böllerwurf?

Am 10. Mai, als die SG Wattenscheid in Schermbeck zu Gast war, kam kurz vor Spielende ein Böller aus dem Wattenscheider Block geflogen – und die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Zwei Spieler des SV Schermbeck gaben an, nicht mehr spielfähig zu sein, einer von ihnen war Kingsley Marcinek. In der anschließenden Verhandlung vor dem Verbandssportgericht wurden Zweifel an der Version der Schermbecker laut, das Gericht ermittelte schließlich gegen Marcinek wegen des Verdachts auf Falschaussage. Nun ist dazu auch ein Urteil gesprochen worden: Marcinek wurde für drei Monate gesperrt, rückwirkend ab dem 21. Mai. Zudem musste er 250 Euro Strafe zahlen.

Den SV Schermbeck wird die Sperre nicht weiter tangieren, denn Marcinek, der für den VfB Homberg, die U23 von Fortuna Düsseldorf und Türkspor Dortmund insgesamt 76 Spiele in der Regionalliga West absolviert hat, hat den Verein bereits wieder verlassen. Kürzlich wurde er beim SSV Jeddeloh II in der Regionalliga Nord als Zugang vorgestellt. „Für mich ist der SSV Jeddeloh II der richtige Ort, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte mich weiterentwickeln und vor allem meinen Beitrag leisten, damit die Mannschaft erfolgreich ist“, wird Marcinek auf der Website des SSV zitiert.