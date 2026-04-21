Ex-KFC-Spieler darf schon ab Mai für ESC Rellinghausen spielen Der ESC Rellinghausen darf sich im Titelrennen der Landesliga auf eine Verstärkung zum 1. Mai freuen: Joshua Yeboah, ehemals KFC Uerdingen, hat sich dem Oberliga-Anwärter angeschlossen. von André Nückel · Heute, 19:46 Uhr · 0 Leser

Das ist Joshua Yeboah. – Foto: Ralph Görtz

Der ESC Rellinghausen kämpft in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, um den Aufstieg in die Oberliga. Als Tabellendritter haben die Essener nur zwei Punkte weniger als Spitzenreiter SV Budberg, der zudem einmal mehr als die Konkurrenz gespielt hat. Eine Entscheidung wird es wohl erst an den letzten Spieltagen geben - gut ist deshalb, dass der ESC ab dem 1. Mai auf einen neuen Spieler zurückgreifen kann: Joshua Yeboah hat sich Rellinghausen angeschlossen. Hinweis: Das direkte Duell zwischen dem ESC Rellinghausen und dem SV Budberg am kommenden Sonntag gibt es im Livestream von FuPa Niederrhein auf YouTube.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp "Mit Joshua Yeboah konnten wir einen vorgezogenen Sommerwechsel vollziehen, denn Joshua ist seit einem halben Jahr ohne Verein. Nach zwei Trainingseinheiten war dem schnellen und groß gewachsenen Außenbahnspieler klar, dass er sich uns anschließen möchte. Bereits ab dem 1. Mai ist Josh spielberechtigt und hat seine Zusage für die nächste Saison gegeben", teilt der ESC Rellinghausen mit. Viel Erfahrung mit 23 Jahren Yeboah wird also zeitnah zum Einsatz kommen, doch der Verein bremst auch die Erwartungshaltung: "Jetzt muss er erstmal wieder Spielpraxis sammeln und soll uns dann ab nächster Saison neue Möglichkeiten auf den Außenbahnen bringen", heißt es weiter. Der Flügelstürmer ist erst 23 Jahre alt und kommt auf 60 Oberliga- und zwölf Einsätze in der Regionalliga West, allerdings war er zuletzt ohne Spielpraxis: Der ehemalige Jugendspieler von Rot-Weiss Essen und KFC Uerdingen gehörte nach seiner Zeit beim TVD Velbert in der Vorsaison zuletzt zum Kader von Westfalia Herne und war seit Januar vereinslos.

Für den KFC lief er in der Regionalliga auf, und kam 2022/23 in 25 Oberliga-Spielen zum Einsatz. Sollte Rellinghausen den Aufstieg realisieren, würde er im FVN-Oberhausen in jedem Fall auf seinen weiteren Ex-Klub SpVg Schonnebeck treffen - auch eine Rückkehr an die Grotenburg ist möglich, sollte Uerdingen den Aufstieg in die Regionalliga West dagegen nicht schaffen. >>> Das ist Joshua Yeboah ____ 📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news