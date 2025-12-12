Ex-KFC-Kapitän Tim Stappmann hält sich bei RW Oberhausen fit

Insgesamt 92 Spiele absolvierte er im Trikot von RWO, zur Saison 2019/2020 war er vom TSV Meerbusch ins Ruhrgebiet gewechselt. Mit Ausnahme einer Saison beim 1. FC Magdeburg spielte der gebürtige Krefelder bis 2024 für die Kleeblätter. Dann folgte der Schritt in die alte Heimat zum KFC Uerdingen.

Stammkraft und Kapitän beim KFC

Sofort spielte sich Stappmann auch dort in der ersten Elf fest. In 22 von 23 Regionalliga-Spielen war der Verteidiger in der vergangenen Saison gesetzt. Nur ein Spiel musste er wegen einer Gelbsperre von draußen zuschauen. Seit dem zweiten Spieltag führte er die Mannschaft sogar als Kapitän auf den Platz. Sein bislang letztes Spiel, nicht nur für den KFC, sondern auch als Fußballer generell, absolvierte er – ausgerechnet – in Oberhausen. Am 28. Februar war Stappmann mit dem KFC bei seinem Ex-Verein zu Gast, als er sich nach rund einer Stunde eine schwere Verletzung zuzog. Sanitäter trugen den damals 25-Jährigen anschließend vom Feld, begleitet vom Applaus und Sprechchören des Stadions. Ein paar Tage später stand die Diagnose fest: Meniskus- und Kreuzbandriss.

Und genau dort, wo Stappmann den wohl schlimmsten Tag seiner Karriere erleben musste, macht er nun kleine Schritte auf dem Weg zum Comeback. Denn wie der Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen kürzlich mitgeteilt hatte, wird Stappmann am Oberhausener Trainingsbetrieb teilnehmen. Zunächst werde der 26-jährige Innenverteidiger individuell auf dem Platz trainieren, um zeitnah ins Mannschaftstraining einzusteigen, so die Aussagen des Ruhrgebietsklubs.

Stappmann froh über die Möglichkeit bei RWO

Im Gespräch mit der NRZ hat Stappmann nun verraten, wie es zu diesem Engagement gekommen ist. „Ich wohne ja in Oberhausen und habe den Kontakt zum Verein nie verloren. Für mich war es einfach die beste Möglichkeit, schließlich kenne ich den Klub und es liegt direkt vor meiner Haustür. Das Niveau ist top, weshalb ich sehr froh darüber bin, dass sich diese Chance ergeben hat. Ich war dann mit Klub-Verantwortlichen im Austausch, wo ich dann mal nett nachgefragt habe, ob ich mich bei RWO fit machen könnte. Die Antwort war, dass das passen würde, worüber ich natürlich sehr happy war“, sagte Stappmann der NRZ.

Sein Ziel sei es, in der Wintervorbereitung dann komplett ins Mannschaftstraining einzusteigen, damit er für den Start der Rückrunde auch verfügbar sei. Bei welchem Verein, das stehe noch nicht fest. Stappmann wisse aber um seine Qualitäten und ist zuversichtlich, einen neuen, guten Verein zu finden.